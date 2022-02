Chelsea-Lille: toutes les infos en direct avant le huitième de finale de Ligue des champions

Bienvenue sur RMC Sport pour suivre toutes les infos et les conférences de presse de Lille et Chelsea à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions entre les Blues et le Losc, mardi soir à Stamford Bridge. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1. Ce week-end, les Lillois n'ont pas été à la fête. Ils ont été tenus en échec par Metz (0-0) au stade Pierre-Mauroy, un match à la fin houleuse en raison de la bagarre entre Frédéric Antonetti et Sylvain Armand. Samedi, les joueurs de Thomas Tuchel se sont imposés 1-0 sur la pelouse de Crystal Palace grâce à un but de Zyech.