Real Madrid: une sanction sportive se profile pour Valverde, pour avoir frappé Baena

Accusé d'avoir frappé Alex Baena après la défaite du Real Madrid face à Villarreal il y a deux semaines, Federico Valverde risque une sanction sportive. Le comité de lutte contre la violence espagnol a transféré le dossier de l'affaire au comité des compétitions de la Fédération.

Mauvaise nouvelle pour Federico Valverde. Après la bagarre qui a éclaté sur le parking du stade Bernabeu lors du match face à Villarreal - où l'Uruguayen a frappé Alex Baena - le joueur du Real Madrid pourrait être sanctionné sportivement, même si l'incident n'a pas directement eu lieu sur le terrain.

Si l'entourage du Madrilène a affirmé que Baena avait eu des mots déplacés pour sa compagne suite à une grossesse difficile, ce dernier avait démenti les propos dans un communiqué, avant de porter plainte devant la police. Dans ce cas de figure, Valverde était à l'abri d'une éventuelle sanction sportive, l'affaire étant menée au pénal.

Entre 4 et 12 matchs de suspension ?

Mais tout a basculé ce lundi matin. Le comité de lutte contre la violence espagnol a transféré le dossier de l'affaire au comité des compétitions de la Fédération, rapporte la Cadena Ser. Les deux joueurs seront entendus dans les prochains jours pour donner leur version des faits concernant la soirée du 8 avril dernier. Une décision sera prise dans un délai de quatre à six semaines.

Ce qui ouvre la porte à une potentielle sanction sportive. Federico Valverde pourrait se voir infliger entre quatre et douze matchs de suspension. Selon la presse espagnole, la sanction aurait pu être plus élevée si la loi sur le sport espagnol avait été appliquée. Pour les agressions, la loi prévoit entre un et six mois d'interdiction d'accès aux enceintes sportives en cas de condamnation. Ce qui ne semble pas être l'option retenue dans le cas de Valverde.