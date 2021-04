"De Bruyne? Allumez votre télé et profitez", lance Guardiola avant PSG-Manchester City

A quelques jours de la demi-finale de Ligue des champions contre le Paris-Saint-Germain, Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, a évoqué le collectif de son équipe et Kevin De Bruyne, l’homme providentiel des Citizens.

Pep Guardiola, depuis sa victoire en Ligue des champions en 2011 avec le FC Barcelone, a toujours échoué à remporter la plus grande compétition européenne, que ce soit avec le Bayern Munich ou Manchester City. A l’approche de la demi-finale contre le Paris-Saint-Germain (aller à 21h mercredi sur RMC Sport), il a cependant évoqué pour Canal+ le collectif huilé de son équipe, qui doit mener les Cityzens à une première finale, voire un premier titre.

"On n’a peut-être pas un joueur capable de gagner un match à lui seul, comme Messi, Ronaldo, Mbappé ou Neymar, assure le coach catalan. Mais le niveau moyen de mes joueurs est tellement haut qu’aucun remplacement ne déséquilibre l’équipe."

"Kevin... C'est comme un couteau"

Après un début de saison compliqué, Guardiola a décidé de revenir à ses principes de base pour relancer son groupe et lui permettre d’évoluer dans un système plus habituel. Une réussite puisque les Citizens sont désormais largement en tête de Premier League, dix points devant Manchester United et en route pour un nouveau titre de champion qui serait le troisième depuis l’arrivée de l’entraîneur espagnol.

Un joueur, malgré tout, attire particulièrement l’attention des adversaires de City et l’admiration de Guardiola: Kevin De Bruyne. "Quand on me demande de parler des joueurs, de leurs qualités, je réponds toujours la même chose: vous n’avez qu’à regarder. Allumez votre télé et profitez. Kevin… C’est comme un couteau, dit l’Espagnol. Quand il décide d’y aller, il voit les passes et le jeu." Guardiola le compare même à Andrés Iniesta, qu’il a eu sous ses ordres au Barça. Joli parallèle pour le Belge.