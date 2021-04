Manchester City: Guardiola explique pourquoi Sterling joue moins

Pep Guardiola a justifié la baisse du temps de jeu de Raheem Sterling ces dernières semaines en raison de la grosse concurrence. L’entraîneur a appelé l’ailier anglais à saisir sa chance en marge de la finale de League Cup contre Tottenham ce dimanche (17h30) à Wembley.

8.000 spectateurs sont attendus ce dimanche à Wembley pour la finale de League Cup entre Tottenham et Manchester City (17h30). Jamais depuis le premier confinement en 2020, une enceinte anglaise n’avait accueilli autant de monde dans les tribunes. Les fans massés dans le mythique satde londonien pourront assister à un duel fantastique entre Hugo Lloris, Harry Kane et autres Phil Foden et Ilkay Gundogan. La présence de Raheem Sterling au coup d’envoi de cette affiche entre Spurs et Citizens semble moins certaine. Etincelant depuis le début de saison, l’ailier anglais joue un peu moins ces derniers temps. Pep Guardiola a expliqué pourquoi avant cette finale.

"Raheem est un joueur extraordinaire. Il l’était, il l’est et le sera, a lancé l’entraîneur des Skyblues avant le match contre Tottenham dans des propos relayés par Sky Sports. La raison pour laquelle il n’a pas joué aussi régulièrement que dans les saisons précédentes c’est parce que Phil Foden et Riyad Mahrez sont au top, en très grande forme. C’est la seule raison."

Guardiola: "Des opportunités vont se présenter"

Finaliste de la League Cup ce dimanche, Manchester City pourrait remporter son premier titre de la saison et conserver les espoirs d’un fabuleux triplé. Large leaders de la Premier League, les Citizens possèdent onze points d’avance sur Manchester United se semble bien parti pour terminer champion.

Surtout, les protégés de Pep Guardiola défieront le PSG en demi-finale de Ligue des champions dès le mercredi 28 avril (dès 21h sur RMC Sport 1). Présent sur trois tableaux, le club anglais va s’attaquer à un calendrier chargé et tout l’effectif sera utilisé.

"Mais des opportunités vont se présenter et Raheem Sterling doit être prêt à montrer sa qualité, encore estimé Pep Guardiola avant d’affronter les Spurs. Il doit aussi montrer sa fraîcheur mentale et jouer avec l’incroyable force qu’il a."

Malgré 13 buts et 11 passes décisives en 42 apparitions cette saison, Raheem Sterling doit encore gagner sa place sur le terrain. En attendant de défier le PSG au Parc des Princes, l’Anglais de 26 ans pourrait profiter de la finale de League Cup pour achever de convaincre Pep Guardiola de lui confier les clés de l’attaque de Manchester City.