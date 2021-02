Giroud raconte son but face à l'Atlético: "C'est le genre de gestes que j'affectionne"

Face à l'Atlético de Madrid mardi soir, Olivier Giroud a débloqué la rencontre d'un sublime retourné acrobatique. Un geste qu'a déjà réalisé le Français par le passé, lui qui a précisé après le match, au micro de RMC Sport, "affectionner ce genre de gestes".

Olivier Giroud est un homme heureux. Remplacé à la 87e minute face à l'Atlético de Madrid, le champion du monde 2018 a pu observer depuis le banc de touche les dernières minutes d'une rencontre qu'il a débloqué d'un geste exceptionnel. "C'est le genre de gestes que j'affectionne", a-t-il déclaré après la rencontre au micro de RMC Sport.

"Ça fait bizarre de célébrer trois minutes après"

À vingt minutes de la fin du match, le Français a profité d'un ballon dévié par Mario Hermoso pour se détendre et tromper Jan Oblak d'un superbe retourné acrobatique. "J'ai un peu de réussite, parce que je suis en avance. Je suis heureux de voir le ballon au fond des filets et que le but ne soit pas refusé", a expliqué Giroud.

Car le Français a dû patienter de longues secondes pour voir son incroyable geste validé par le VAR. "Ça fait bizarre de célébrer trois minutes après. (...) Avec le VAR, il faut garder la foi et être patient, même si c'est vrai que ça été long. Après c'était une décision importante, donc on a attendu patiemment", a souligné Giroud après le match.

D'autres gestes acrobatiques avec Arsenal

Par le passé, l'attaquant français avait déjà inscrit des buts acrobatiques, tous avec Arsenal. En janvier 2017, Giroud avait marqué d'un coup du scorpion exceptionnel face à Crystal Palace. En Coupe d'Europe, il s'était aussi illustré. D'un enchaînement poitrine-retourné en novembre 2015 face au Bayern Munich puis d'une bicyclette en octobre 2017 face à l'Étoile Rouge de Belgrade.

Ce superbe but a forcément de quoi ravir Giroud, sur lequel peut donc compter Thomas Tuchel dans les moments décisifs. Sa performance peut également rappeler à Didier Deschamps qu'il est disponible et prêt physiquement pour participer au prochain Euro avec l'équipe de France. "Ce n'est pas à l'ordre du jour mais je garde ça dans un coin de ma tête", a confirmé le joueur des Bleus après le match.