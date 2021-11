Indice UEFA: la France sur les bases d'une année record

Malgré les défaites du PSG et de l’OM, les clubs français ont encore signé une semaine positive en Coupe d’Europe, dans la lignée d’un début de saison canon qui rapproche la Ligue 1 d’un indice UEFA record.

La folle série d’invincibilité des clubs français en Coupe d’Europe a pris fin mercredi avec la défaite du PSG sur le terrain de Manchester City (2-1) en Ligue des champions. Avec la victoire de Lille face à Wolfsburg la veille, le bilan s’est arrêté à 17 matchs consécutifs sans revers, dans les trois compétitions (Ligue des champions, Ligue Europa et Conference League). Un petit accroc qui n’a pas empêché aux autres représentants de briller sur la scène continentale les jours suivants.

Certes, Marseille s’est lourdement incliné sur le terrain de Galatasaray (4-2) mais Monaco a signé une vraie performance contre la Real Sociedad (2-1), tout comme Lyon à Brondby (1-3), alors que Rennes a concédé le match nul dans les derniers instants face au Vitesse Arnhem (3-3) en Conference League. Trois victoires, un nul et deux défaites qui gonflent encore les points de la France à l’Indice UEFA.

Troisième meilleure nation sur l'année en cours

Sur la saison en cours, la France (11.916) est la troisième nation la plus performante derrière l’Angleterre (13.571) et les Pays-Bas (12.600) mais devant l’Italie (10.285), l’Allemagne (10.214), l’Espagne (9.285) et le Portugal (7.916), son premier poursuivant au classement UEFA, avec qui elle est en train de creuser l’écart.

Le total des clubs français cette saison est déjà l’un des plus élevés depuis 1998-1999. Il n’a en effet été dépassé qu’à trois reprises (13.5 en 2003-2004, 15 en 2009-2010 et 16.416 en 2016-2017) et il reste encore une journée à disputer. Les chiffres devraient encore grimper puisque quatre équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de leur compétition respective (PSG, Lyon, Monaco et Rennes). Lille tentera de les rejoindre, tout comme l’OM qui peut encore viser un barrage de Conference League.