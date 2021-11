Juventus: la colère et les larmes de Ronaldo après l'élimination contre Porto en Ligue des champions

Dans la série documentaire All or Nothing: Juventus d'Amazon Prime Video, Cristiano Ronaldo apparaît en larmes à la suite de l'élimination du club italien face au FC Porto lors de l'édition 2020-2021 de la Ligue des champions.

C'était le 9 mars dernier. Après une défaite 2-1 en huitièmes de finale aller à Porto, la Juventus disputait le retour dans son stade. Mais en dépit d'une victoire 3-2 en prolongation et en supériorité numérique, le club italien avait été éliminé de la compétition en vertu de la règle du plus grand nombre de buts à l'extérieur. Cette déroute a touché psychologiquement Cristiano Ronaldo, qui a disputé toute la rencontre (sans marquer) et qui s'est effondré en larmes dans le vestiaire à la fin du match.

Ce moment de tristesse de CR7 est à découvrir dans l'épisode 6 de la série documentaire All or Nothing: Juventus disponible depuis jeudi sur Prime Video. Le Portugais, qui n'a évidemment pas traîné sur la pelouse après le coup de sifflet final, d'autant que le stade était vide en raison du coronavirus, s'est mis à pleurer une fois assis à sa place dans le vestiaire. Il semblait être le joueur le plus marqué par la défaite, si bien qu'un membre de l'équipe a tenté de le réconforter.

Ronaldo: "On joue comme des merdes!"

Mais avant ces larmes, Cristiano Ronaldo était en colère. Car au terme de la première période, la Juve était menée 1-0. Alors, comme dévoilé par les caméras d'Amazon fixées dans le vestiaire, le quintuple vainqueur de la compétition s'est exclamé haut et fort pour que tout le monde entende bien ce qu'il avait sur le coeur: "On doit faire plus, bordel! On n'a pas du tout joué, on n'a rien fait! Merde! On joue comme des merdes, encore!"

Son coéquipier Juan Cuadrado est alors venu lui dire de se calmer. Avant finalement de tenter de le recadrer. "Tu dois être un exemple pour tout le monde", lui a-t-il dit, non sans agacement. Ce à quoi Ronaldo a répondu, toujours furieux: "Je m'inclus dedans, aussi! On ne fiche rien, il faut dire la vérité! C'est un match de Ligue des champions, il faut avoir du caractère!"

Andrea Pirlo, qui était l'entraîneur, a alors pris la parole pour désamorcer la situation: "Ça suffit. On doit être calmes et patients, continuer avec cet état d'esprit, mais sans s'engueuler. Avec calme". Avant d'ajouter tout de même, pour aller dans le sens de CR7: "Il faut du caractère pour renverser ces matchs. Et si on y arrive, c'est tous ensemble. Seuls, on n'ira nulle part".

Cette tension dans le vestiaire a eu son petit effet, avec un doublé de Federico Chiesa en seconde période (49e, 63e). Mais Sérgio Oliveira était finalement parvenu à marquer à la 115e, en prolongation. Le dernier but turinois, signé Adrien Rabiot deux minutes après, était alors insuffisant pour qualifier la Juventus.