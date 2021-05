Ligue des champions: Mahrez élu joueur de la semaine

Après son doublé face au PSG en demi-finale retour de Ligue des champions, Riyad Mahrez a été désigné joueur de la semaine par l'UEFA. Il devance notamment N'Golo Kanté.

Il aura été le bourreau du PSG. Déjà décisif au match aller avec un coup franc qui s'était glissé dans le mur parisien, Riyad Mahrez a de nouveau causé bien des problèmes à la défense parisienne ce mardi en demi-finale retour de Ligue des champions (2-0).

Après un bon début de match du PSG, l'Algérien avait rapidement sévit en ouvrant la marque pour Manchester City dès la 11e minute de jeu, mettant un gros coup de frein au club de la capitale. En grande forme sur son côté droit, l'ancien pensionnaire de Leicester faisait à nouveau parler la poudre, à la conclusion d'une contre-attaque parfaitement menée par les Skyblues peu après l'heure de jeu.

Auteur de trois des quatre buts de son équipe sur l'ensemble des deux confrontations, Riyad Mahrez aura été l'un des grands artisans du succès de Manchester City face au PSG.

Sa performance de cette semaine ne lui avait pas valu le trophée d'homme du match, décerné à Ruben Dias, mais lui permet d'être élu joueur de la semaine par l'UEFA. L'international algérien devance deux joueurs de Chelsea, N'Golo Kanté et Mason Mount, et son coéquipier portugais en défense.

"Difficile de remporter la Ligue des champions quand tout le monde ne défend pas"

Dans les colonnes de L'Équipe, Riyad Mahrez est revenu sur la qualification de Manchester City au détriment du PSG et a pointé du doigt le manque de repli défensifs côté parisien.

"Moi, je ne défends pas très bien, mais je le fais pour aider mes coéquipiers. Au très très haut niveau, si tu ne défends pas, tu peux pénaliser ton équipe. Après quand tu es Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar ou Mbappé, et que tu as des qualités tellement extraordinaires, peut-être que tu peux faire abstraction de certaines tâches défensives. Mais à l'arrivée, quand on regarde Paris, on se dit que c'est difficile de remporter la Ligue des champions si tout le monde défend pas."

Manchester City défiera Chelsea le 29 mai prochain en finale de la Ligue des champions dans une finale 100% britannique. Et Riyad Mahrez a confiance en son équipe pour accrocher la victoire finale. "Peut-être qu'on va perdre la finale, mais j'ai vraiment une grande confiance dans mon équipe, je sens qu'on peut la gagner. A l'automne, quand les résultats étaient moins bons, je disais à tout le monde : 'On va être champions'."