Mahrez sur le PSG: "Difficile de remporter la Ligue des champions si tout le monde défend pas"

Dans un entretien accordé à l'Equipe, après la qualification de Manchester City pour la finale de la Ligue des champions en éliminant le PSG, Riyad Mahrez tente d'expliquer la différence entre les deux collectifs. Notamment sur les efforts fournis pour défendre.

Comment expliquer cette élimination du PSG par Manchester City en demi-finale de Ligue des champions? Et ce sentiment que la logique a été à ce point respectée dans cette double confrontation? Au-delà d'un certain manque de réalisme de la part des attaquants parisiens, l'explication semble plus collective.

C'est ce que laisse entendre Riyad Mahrez dans un entretien accordé à l'Equipe. Interrogé sur l'évolution de son jeu depuis son arrivée dans l'équipe de Pep Guardiola et sur les efforts consentis à la perte de balle, l'ancien joueur de Leicester insiste sur un point: chez les Skyblues, tout le monde doit fournir des efforts pour les tâches défensives.

"Au très très haut niveau, si tu ne défends pas, tu peux pénaliser ton équipe"

"Pep (Guardiola) nous a vraiment imprégnés de cette agressivité à la perte de balle. Pour être un joueur de très, très haut niveau, il faut faire ce genre d'efforts. Moi, je ne défends pas très bien, mais je le fais pour aider mes coéquipiers. Au très très haut niveau, si tu ne défends pas, tu peux pénaliser ton équipe, insiste l'Algérien. Après quand tu es (Cristiano) Ronaldo, (Lionel) Messi, Neymar ou Mbappé, et que tu as des qualités tellement extraordinaires, peut-être tu peux faire abstraction de certaines tâches défensives. Mais à l'arrivée, quand on regarde Paris, on se dit que c'est difficile de remporter la Ligue des champions si tout le monde défend pas."

Des mots adressés à Neymar et Kylian Mbappé, souvent critiqués pour leur manque d'implication défensive? Riyad Mahrez tempère son propos: "J'ai vu Neymar beaucoup défendre, Mbappé aussi au match aller... Je pense qu'on a été un peu meilleurs que les Parisiens dans l'ensemble. On ne s'est pas qualifiés simplement parce que deux joueurs auraient moins défendu." Il faudra remettre ça face à Chelsea et son redoutable système... défensif.