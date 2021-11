Ligue des champions: "Nous sommes le Barça et nous irons à Munich pour gagner", promet Xavi

Après avoir concédé le nul ce mardi contre le Benfica Lisbonne (0-0), le FC Barcelone devra battre le Bayern Munich lors de la dernière journée de la phase de groupes pour se hisser en 8es de finale. Xavi promet que cela est dans les cordes de ses joueurs.

Pour le premier match de Xavi en Ligue des champions en tant qu'entraîneur du FC Barcelone, le club catalan a été accroché ce mardi au Camp Nou par Benfica (0-0). Un résultat qui fragilise les chances de qualification en huitièmes de finale du Barça, qui devra se rendre sur la pelouse du Bayern Munich pour la dernière journée, là où l'équipe portugaise accueillera le Dynamo Kiev.

"Nous devons être efficaces"

Avant l'ultime journée de la phase de groupes, le Barça reste 2e du groupe C avec 2 points d'avance sur les Lisboètes (qui auront l'avantage en cas d'égalité). "Nous sommes le Barça et nous irons à Munich pour gagner, a déclaré Xavi après le nul contre Benfica. C'est juste un problème de réalisme. Maintenant, ce nul, c'est vraiment dommage. L'attitude des joueurs, l'ambiance dans le stade... tout était parfait, mais au final, c'est insuffisant."

Pourtant, l'équipe de Xavi a bien eu des occasions pour s'imposer contre Benfica, dominant les débats dans l'ensemble. Les plus gros regrets sont sans doute liés à une action en fin de match (85e), où Ronald Araujo s'est vu annuler son but pour une position de hors-jeu, alors que le Barça poussait pour tenter de marquer un but libérateur qui n'est jamais venu.

"Si on avait marqué ce but, nous parlerions d'un grand match mais nous avons un point qui ne suffit pas, a regretté encore Xavi. Mais nous dépendons de nous et nous devons jouer avec la même solidarité. Sur la question des valeurs et de l'attitude, je suis très satisfait du contenu de notre rencontre. Je pense que c'est le Barça que nous voulons voir même si bien sûr, nous devons être efficaces."

Nommé le 6 novembre dernier en remplacement de Ronald Koeman, Xavi avait réussi ses débuts en Liga samedi dernier, avec une victoire (1-0) dans le derby face à l'Espanyol Barcelone grâce à un but de Memphis Depay sur penalty. Avant de retrouver le Bayern Munich le 8 décembre prochain, le club blaugrana a rendez-vous à Villarreal ce samedi et accueillera le Betis Séville le 4 décembre en championnat.