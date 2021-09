Ligue des champions: pourquoi Di Maria va manquer les trois premiers matchs du PSG

Suspendu trois matchs par l’UEFA après son expulsion contre Manchester City en demi-finale la saison passée, Angel Di Maria manquera les retrouvailles avec les Skyblues, mais également les deux autres premiers matchs du PSG en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain s’en serait bien passé mais il va devoir jongler avec les suspensions et les blessures en ce début de saison, alors que de nombreux matchs importants l’attendent dans les semaines qui viennent. Privé de la plupart de ses cadres, sud-américains notamment (à l’exception de Marquinhos), contre Clermont samedi (17h), et surtout de ses trois joueurs majeurs (Messi, Neymar, probablement Mbappé…) à cause du calendrier de la trêve internationale et des blessures accumulées par ses joueurs avec leur sélection, le club de la capitale sait qu’il va devoir apprendre à vivre sans Angel Di Maria en Ligue des champions, pourtant l’un de ses joueurs les plus réguliers ces dernières années.

Beaucoup d'incertitudes

L’information n’a pas fait grand bruit quand elle a été officialisée le 8 juin dernier mais l’instance disciplinaire de l'UEFA a infligé une suspension de trois matchs à l’Argentin pour son geste d’humeur sur Fernandinho en demi-finale retour de la précédente campagne de C1.

L’international argentin manquera donc le déplacement inaugural en Belgique (15 septembre), puis les réceptions de Manchester City (28 septembre) et du RB Leipzig (19 octobre), les deux équipes à craindre dans le groupe A. Une très mauvaise nouvelle pour le PSG alors que Di Maria était apparu plutôt en jambes lors de ses premières sorties en Ligue 1, là où d’autres éléments offensifs, à commencer par Neymar et Lionel Messi, étaient eux jugés à court de forme.

Le Brésilien et l'Argentin ne pourront pas travailler leurs automatismes contre Clermont samedi prochain, alors que la liste des blessés s’allonge à Paris, et que la Ligue des champions approche à grands pas. Mauro Icardi, Colin Dagba, Juan Bernat, Sergio Ramos Layvin Kurzawa (blessés), Marco Verratti (genou) ont en plus été rejoints par Kylian Mbappé (lésion au mollet) et Presnel Kimpembe (tendon d’achille) à l’infirmerie.

Et pour couronner le tout, Idrissa Gueye purgera mercredi prochain, en Ligue des champions, le second de ses deux matchs de suspension, suite à son expulsion en demi-finale aller de la dernière édition de la compétition. Un sérieux casse-tête en perspective pour Mauricio Pochettino.