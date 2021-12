Ligue des champions: les retrouvailles attendues entre Cristiano Ronaldo et l'Atlético de Madrid

C'est l'un des chocs des futurs huitièmes de finale de la Ligue des champions: Manchester United va affronter l'Atlético de Madrid. Un match qui s'annonce tendu, notamment en raison de la présence de Cristiano Ronaldo dans les rangs mancuniens. L'Atlético est en effet l'une des victimes préférées de CR7.

Cinq doigts tendus vers le ciel, sur la pelouse du Wanda Metropolitano, à destination des supporters de l'Atlético de Madrid. Ce 20 février 2019, l'image avait fait énormément parler. Excédé par la défaite de sa Juventus sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (2-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo avait agité sa main et ses cinq doigts, pour rappeler aux supporters colchoneros ses cinq victoires dans la compétition.

Dans les couloirs du Wanda Metropolitano après la rencontre, en zone mixte, Cristiano Ronaldo avait dégainé: "Oui, je suis déçu mais c'est le football. J'ai gagné cinq Ligue des champions et ces gars n'ont rien gagné." Raillé par les supporters de l'Atlético, persuadés que la qualification semblait acquise avec cet avantage, CR7 avait surtout dégainé sur le terrain lors du match retour.

Son triplé le 12 mars suivant sur la pelouse de l'Allianz Stadium de Turin avait qualifié la Juventus (3-0) pour les quarts de finale. Et son geste obscène pendant la rencontre lui avait valu de nombreuses critiques. Un scénario cruel dont se souviennent ardemment les Colchoneros et qui souhaiteraient éviter pareille issue en mars, lorsqu'ils affronteront Manchester United en huitièmes de finale de la C1.

L'Atlético, deuxième victime favorite de CR7

Le (deuxième) tirage au sort de la journée a donc placé l'Atlético de Madrid face aux Red Devils et cette confrontation s'annonce aussi indécise que tendue. Elle va surtout consacrer les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et sa deuxième victime favorite: en 35 matchs, CR7 a marqué 25 buts face l'Atlético, soit deux de moins que face à Séville (27 buts en 18 matchs).

Contre l'Atlético, Cristiano Ronaldo a aussi joué les serviteurs: neuf passes décisives sur ces 35 matchs, moins que contre l'Espanyol Barcelone (10 passes décisives). Autant dire que le Portugais n'est jamais aussi performant que lorsqu'il joue face à l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Sous le mandat de l'entraîneur argentin (depuis 2012), les Colchoneros n'ont d'ailleurs encaissé que quatre triplés, tous inscrits par CR7.

Avant de devenir le cauchemar de l'Atlético, Cristiano Ronaldo avait pourtant subi une désillusion face à l'équipe de Simeone: une défaite au bout des prolongations en finale de la Coupe du roi en 2013, au cours de laquelle Ronaldo avait marqué avant de se faire expulser à la 115e minute pour un comportement violent.

Deux succès en finale de Ligue des champions

Un an plus tard, CR7 s'était vengé avec ce match remporté en finale de la Ligue des champions en prolongations (4-1 a.p.), le Portugais inscrivant un but et délivrant une passe décisive pour Marcelo. La fameuse "Decima" remportée avec Carlo Ancelotti avant la "Undécima" avec Zinédine Zidane, contre l'Atlético d'Antoine Griezmann en 2016 (1-1, 5-3 t.a.b.).

Une finale remportée aux tirs au but, Cristiano Ronaldo délivrant les siens au bout de cette séance insoutenable. Des résultats qui lui ont valu par la suite d'être régulièrement sifflé au Wanda Metropolitano, comme ce soir de février 2019. CR7 s'était alors vengé. Les Colchoneros sont prévenus, et Manchester United peut se rassurer: en deux matchs (disputés en 1991), les Red Devils n'ont jamais gagné contre l'Atlético de Madrid. Mais cette fois, ils pourront compter sur Cristiano Ronaldo.