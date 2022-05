Liverpool-Real: Benzema ou Mané? Klopp donne la recette pour avoir le Ballon d'or

En conférence de presse en marge de la finale de la Ligue des champions, Jürgen Klopp a pris la parole sur le Ballon d’or, dont les deux prétendants majeurs seront sur la pelouse du stade de France samedi à 21h. Pour l’entraîneur de Liverpool, le résultat de samedi aura une grande importance dans l’attribution du Ballon d’or.

Ce samedi Madrilènes et Reds se disputeront un nouveau titre de champion d’Europe. Si le Real Madrid compte déjà 13 coupes aux grandes oreilles dans son musée, Liverpool n’est pas en reste avec ses six Ligue des champions.

Cette finale, qui se tiendra au stade de France, pourrait indirectement couronner un protagoniste pour la première fois: Karim Benzema et Sadio Mané, tous deux favoris pour le Ballon d’or qui sera remis en octobre, n’ont jamais eu la chance de soulever le trophée individuel. Pour Jürgen Klopp, coach de Sadio Mané, la décision se fera en partie en fonction du résultat de la finale de C1.

Fidèle à sa réputation, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund s’est amusé de l’attribution de la récompense individuelle: "Le Ballon d'Or ces dernières années est allé à Ronaldo, Messi ou quelqu'un qui aurait remporté la Ligue des champions. Alors bien sûr, cela augmentera leurs chances." Cristiano Ronaldo et Lionel Messi étant hors course compte tenu de leurs saisons respectives, un des vainqueurs de la Ligue des champions devrait rafler la mise, si on en croit le théorème de Jürgen Klopp.

Difficile de contredire le technicien allemand en jetant un oeil au palmarès. Entre 2008 et 2019, le Ballon d’or n’a échappé qu’une seule fois au duo Ronaldo/Messi pour atterrir entre les mains de Luka Modric, vice-champion du monde…mais lauréat de la Ligue des champions en 2018. Avant la hégémonie argento-portugaise, le Ballon d’or 2007 était remis à Kaka, tout juste vainqueur de la Ligue des champions 2007 avec l’AC Milan. Il faut donc remonter à 2006 et le sacre de Fabio Cannavaro pour tomber sur un joueur n’étant ni Ronaldo et ni Messi et n’ayant pas remporté la Ligue des champions primé au Ballon d’or. Le défenseur central avait profité de son titre de champion du monde avec l’Italie pour coiffer sur le poteau Gianluigi Buffon et Thierry Henry.