Maccabi Haïfa-PSG: pourquoi Danilo s'impose comme un relais fiable et précieux en l'absence de Kimpembe

Avec l’absence longue durée de Presnel Kimpembe, le Portugais Danilo Pereira devrait s’installer au moins un temps en défense avec le PSG, où il a toujours convaincu son entraîneur depuis le début de la saison. Ce devrait être le cas ce mercredi soir (21h) face au Maccabi Haïfa en Ligue des champions.

Surprenante et audacieuse du temps où Thomas Tuchel présidait à la destinée du Paris Saint-Germain, la titularisation de Danilo Pereira dans l’axe de la défense du club parisien apparaît beaucoup plus évidente aujourd’hui. Parce que le joueur, qui ne se voyait pas défenseur - "ce n’est pas mon poste", plaidait-il en novembre 2020 - lors de son arrivée à Paris, a fini par s’y installer. Et pas par défaut. Christophe Galtier, à l’instar de Thomas Tuchel en son temps, est certes confronté à une problématique que lui imposent les circonstances, le mercato estival ne lui ayant pas offert ce défenseur central qu’il réclamait. Mais le technicien parisien, sommé de s’adapter, est surtout convaincu par ce que peut lui apporter Danilo Pereira en l’absence de Presnel Kimpembe.

"J'ai été très satisfait de la prestation de Danilo en défense, qui n'est pas un spécialiste du poste. Mais pour avoir échangé avec lui et pour l'avoir vu jouer avec le Portugal en défenseur central, évidemment qu'il va nous rendre d'énormes services", déclarait Galtier après un match contre Toulouse où Danilo Pereira avait déjà remplacé Kimpembe, axe gauche de la défense parisienne. Placé au début de l’été sur la liste des joueurs à transférer, Danilo Pereira a séduit le staff par son état d’esprit et sa polyvalence. S’il n’est pas le plus fin techniquement, Danilo Pereira brille dans un autre registre, tout aussi précieux. Sa dimension physique est une vraie plus-value, tout comme ce rôle hybride qui assure l’équilibre à la perte et offre au PSG une palette tactique plus large.

En défense, il monte en puissance

De Thomas Tuchel à Christophe Galtier, en passant par Mauricio Pochettino, aucun de ces trois entraîneurs n’a considéré le Portugais comme un titulaire, mais tous ont en commun de s’être reposés sur lui lorsque le besoin s’en est fait ressentir. Le Portugais a souvent répondu présent dans les grands rendez-vous. Impressionnant au relais de Marquinhos en défense contre le Bayern, aussi bien à Munich qu’à Paris, il avait été l’un des rares Parisiens à s’en sortir avec les honneurs au milieu, lors du fiasco de Madrid, toujours en Ligue des champions. Considéré comme le n°4 dans la hiérarchie des défenseurs centraux cette saison, Danilo Pereira a été titularisé aux trois postes de la défense parisienne, permettant tour à tour à Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et Marquinhos de se ménager.

En difficulté axe gauche face à Toulouse (3-0), Danilo Pereira est apparu nettement plus à l’aise axe droit contre Nantes (3-0). Face aux Canaris, le Guinéo-Portugais s’est signalé en première période en étant le Parisien le plus constituant au duel en première période, récupérant 11 ballons sur l’ensemble du match (2e plus haut total pour un Parisien en Ligue 1), selon le très sérieux compte Twitter Paris Stats Germain.

Le Portugais figurait aussi dans le top 5 des joueurs ayant le plus fait progresser le ballon par la passe et la conduite (devant Vitinha, Hakimi, Mendes, Neymar…) dans ce match. Le dernier du PSG contre Brest (1-0) en Ligue 1 a confirmé cette montée en puissance avec une prestation solide sur le plan défensif en tant qu'axial, et pas moins de 10 ballons récupérés (quatrième plus haut total de la saison pour un Parisien lors d’un match de Ligue 1, selon Paris Stats Germain).

Avec un couteau suisse aussi bien affuté et aiguisé, conformément à ses prédictions, Christophe Galtier aurait tort de ne pas le sortir de nouveau de son étui ce mercredi soir face au Maccabi Haïfa, et pourquoi pas dimanche face à Lyon, avant la trêve internationale. Nordi Mukiele, l'autre joueur susceptible de débuter, est lui aussi capable de jouer axe droit. Mais le joueur de 24 ans apparaît plus comme un latéral qu’un défenseur central dans l’esprit de son entraîneur. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’il permette à Achraf Hakimi de souffler dans le couloir droit ce soir, laissant tout le loisir à Danilo de s’imposer dans l’axe.