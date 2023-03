Manchester City-Leipzig: Haaland double la mise avec un but plein d’opportunisme et pique un record à Mbappé

Quelques instants après le premier, Erling Haaland a marqué son deuxième but de la soirée lors du hutième de finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et Leipzig. Le buteur norvégien a repris de la tête une frappe puissante de Kevin De Bruyne repoussée par la barre transversale et s'est emparé d'un record appartenant à Kylian Mbappé.

Cette fois Josko Gvardiol n'a rien pu faire pour contrer Erling Haaland. Très critiqué après son match décevant lors du match aller (1-1), le Norvégien s'est offert un doublé lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et Leipzig. Dans la foulée d'un premier but sur penalty, l'ancien de Salzbourg et du Borussia Dortmund a remis ça.

Sur un dégagement lointain de la défense allemande, le ballon est très vite revenu à proximité des cages de Janis Blaswich. De la tête, Erling Haaland a parfaitement remisé pour Kevin De Bruyne. La mine décochée de l'extérieur de la surface s'est écrasée sur la barre transversale du RBL. Mais encore une fois, le "Cyborg" scandinave a bien suivi et pris le meilleur sur les défenseurs allemands (2-0, 24e).

Deux records pour Haaland (dont un piqué à Mbappé

Grâce à son doublé, Erling Haaland a atteint la barre des 30 buts en Ligue des champions. Le tout en seulement 25 apparitions dans la prestigieuse compétition soit un record.

Cette tête pleine d'opportunisme a également permis au Norvégien de devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions à atteindre le cap des 30 réalisations à l'âge de 22 ans et 236 jours. Un record de précocité que la star des Skyblues a chipé à un certain Kylian Mbappé, auteur de son trentième but en C1 en décembre 2021... à 22 ans et 352 jours.