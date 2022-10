Manchester City: lunettes teintées et moniteur de sommeil, les nuits très contrôlées de Haaland

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, qui s’apprête à retrouver son ancien club, le Borussia Dortmund, en Ligue des champions (ce mardi, 21h), doit une partie de sa réussite à une routine nocturne savamment élaborée.

En Angleterre, les superlatifs viennent à manquer pour qualifier le début de saison météorique d’Erling Haaland. Auteur de 22 buts en 15 matchs depuis le début de la saison, dont 17 en 11 rencontres de Premier League, l’attaquant norvégien devrait à nouveau être la menace principale de Manchester City en Ligue des champions ce mardi (21h) pour les retrouvailles avec son ancien club, le Borussia Dortmund. Au-delà de ses qualités athlétiques hors normes, l’attaquant norvégien doit également sa réussite à une vie hors des terrains et un rythme du sommeil très contrôlés, qui intrigue les médias britanniques.

L’actuel meilleur buteur du championnat anglais a en effet une routine très précise une fois rentré chez lui pour s’assurer une bonne nuit de sommeil. Quelques heures avant de dormir, il enfile ainsi des lunettes aux vitres teintées oranges, avec des verres censés filtrer la lumière bleue, pour protéger ses yeux des écrans. Ses appareils électroniques sont ensuite éteints bien avant qu’il se mette au lit, souvent aux alentours de 22h. D’après le Daily Mail, il serait ainsi souvent injoignable en soirée.

Sa nuit est ensuite analysée par un Oura Ring, un moniteur de sommeil qu’il enfile systématique à un doigt, et qui contrôle la qualité de son sommeil, sa température, sa tension ou son rythme cardiaque. En analysant ses meilleures nuits, Haaland peut ainsi déduire l’heure optimale à laquelle se coucher. De plus en plus populaire dans le football, la même technologie est notamment utilisée par l’équipe nationale allemande, qui évalue ainsi la nuit de chacun de ses joueurs.

Ce contrôle de son sommeil s’inscrit en complément de celui de son alimentation, le Norvégien étant réputé pour ingurgiter des quantités importantes de nourriture, parfois jusqu’à 6000 calories par jour, pour entretenir son corps. "Je n’ai jamais vu quelqu’un manger autant que lui. Il mange comme un ours", a notamment témoigné Joshua King, son coéquipier en sélection. À son arrivée au club, il aurait déclaré aux chefs de Manchester City, toujours d’après le Daily Mail: "Vous devriez être mes personnes préférées ici." Au vu de ce qu’il a produit récemment sur le terrain, la réciproque est peut-être vraie.