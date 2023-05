Manchester City-Real Madrid: les sauvetages incroyables de Courtois en début de match

Acculés devant leur but depuis le début du choc face à Manchester City, mercredi soir en demi-finale retour de la Ligue des champions, les Madrilènes ont un portier d'exception avec Thibault Courtois. Le Belge s'est illustré à la 13e et à la 21e minute en réalisant deux grosses parades sur une tête d'Erling Haaland à bout portant.

À peine lancé que, déjà, le choc entre Manchester City et le Real Madrid tient toutes ses promesses. Tout du moins pour les supporters des Skyblues. En possession du ballon depuis le coup d'envoi ou presque, les hommes de Pep Guardiola ne lâchent pas l'étreinte face aux Merengue. Et il s'en est fallu de peu pour que les Anglais prennent l'avantage avant le quart d'heure de jeu dans cette demi-finale retour de la Ligue des champions, grâce à Erling Haaland. Mais heureusement pour les champions d'Europe, Thibault Courtois veillait sur sa ligne. Tout du moins jusqu'au but, imparable, de Bernardo Silva à la 23e minute, avant son doublé à la 36e minute.

Courtois remporte ses deux premiers rounds contre Haaland

Dès la 11e minute de jeu, le Belge s'est employé à repousser l'échéance face au géant norvégien, parfaitement servi par Jack Grealish. Le numéro 9 des Cityzens s'élevait dans les airs pour reprendre le cuir de la tête devant David Alaba. Mais bien fixé sur sa ligne, Courtois repoussait le cuir avec son corps, empêchant Haaland d'inscrire son 13e but de la saison en C1.

10 minutes plus tard, même situation ou presque devant le but du Real. Cette fois, c'est Kevin de Bruyne qui dépose une offrande sur le crâne du meilleur buteur de l'histoire de la Premier League sur une seule et même saison (36 réalisations). Et de manière encore plus spectaculaire, le Belge se détend de tout son long pour détourner le ballon d'une claquette subtile du bout de la main droite. Une parade qui semble, à première vue, presque surréaliste à vitesse réelle...

Toujours en échec, le Norvégien a encore du temps pour faire trembler les filets madrilènes. Mais le mano a mano entre les deux hommes est d'ores et déjà croustillant.