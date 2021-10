Manchester United: Solskjaer défend Ronaldo, sauveur face à l’Atalanta

Ole Gunnar Solskjaer s’en est pris aux personnes qui critiquent l’investissement de Cristiano Ronaldo, auteur du but de la victoire, mercredi lors de la remontée contre l’Atalanta Bergame (3-2).

Cristiano Ronaldo a encore sauvé Manchester United. Comme face à Villarreal (2-1), la star portugaise a offert la victoire à son équipe (3-2), menée 0-2 à la mi-temps par l’Atalanta Bergame. Une fin heureuse qui n’a pas empêché quelques critiques sur le travail collectif de la star portugaise. Le genre de propos qui agacent sérieusement Ole Gunnar Solskjaer.

"Regardez simplement ce match, regardez comment il court"

"Si quelqu'un veut le critiquer pour son rythme de travail ou son attitude, regardez simplement ce match, regardez comment il court, il est génial devant le but, a déclaré le manager des Red Devils. J'étais vraiment satisfait de la façon dont il a mené l’attaque. Nous lui avons demandé d'appuyer davantage. Nous étions à domicile et nous voulions avoir le public derrière nous. Il a fait tout ce qu'un avant-centre devrait faire, menant l’attaque et défendant. Le but est juste ce qu'il fait mieux que la plupart."

Le technicien norvégien s’est aussi agacé d’une question d’un journaliste, remarquant que les joueurs étaient toujours derrière lui malgré de récents résultats décevants. "Ne commencez même pas, ne manquez pas de respect aux joueurs, a-t-il répondu. Ils ont joué pour Manchester United et ce sont les hommes les plus chanceux du monde car ce sont eux qui jouent pour Manchester United. Des millions de garçons et de filles adoreraient faire ça.

Il a aussi remercié les fans, malgré quelques sifflets entendus dans les tribunes. "Il y a des moments où vous êtes au plus bas en tant que supporter, mais les fans ont permis à tout le monde de continuer et ont donné confiance aux joueurs."