Manchester United: un fan fait irruption sur le terrain pour tirer le maillot de Ronaldo

À la fin du match entre Manchester United et l’Atalanta qui a vu les Mancuniens gagner la rencontre 3-2 après un ultime but de Cristiano Ronaldo, le Portugais a eu la surprise de voir un supporter descendre sur le terrain pour lui tirer son maillot.

Cristiano Ronaldo (36 ans) sera passé par toutes les émotions ce mercredi soir. Alors que son équipe était menée 2-0 pendant 50 minutes par l'Atalanta dans le cadre de la troisième journée de Ligue des champions, Manchester United a eu les ressources nécessaires pour revenir au score en deuxième période et finalement s'imposer 3-2. Le Portugais s’est mué en héros en inscrivant le but de la victoire, évitant ainsi aux Mancuniens une mauvaise opération devant son public. Marcus Rashford et Harry Maguire s'étaient chargés de réduire le score avant d'égaliser.

Heureux sauveur des Reds Devils, Cristiano Ronaldo, au coup de sifflet final, a vu un supporter descendre sur le terrain. Poursuivi par les agents de sécurité, le fan a réussi à surprendre le joueur de 36 ans en lui tirant son maillot en arrière, alors que ce dernier exprimait sa joie vers les caméras. Après que l’individu a été mis au sol, c’est tout sourire que le Portugais a continué son chemin après cet acte assez improbable.

"Nous sommes vivants!"

Après cette remontée spectaculaire au tableau d'affichage, c’est dans l’euphorie que l’ancien de la Juventus a célébré, via un post sur Twitter, cette victoire longtemps inespérée pour les Mancuniens: "Oui! Le théâtre des Rêves est en feu! Nous sommes vivants ! Nous sommes Manchester United et nous n’abandonnons jamais! C’est Old Trafford", a-t-il clamé.

Un succès auquel son entraineur Ole Gunnar Solskjaer a réagi en encensant le sauveur d’Old Trafford: "Si quelqu’un veut le critiquer pour son rythme de travail ou son attitude, regardez simplement ce match, regardez comment il court. Il est génial devant le but", a-t-il déclaré. Après Lionel Messi qui, grâce à un doublé, a réussi à éviter le pire au PSG face à Leipzig (victoire 3-2), son rival de toujours a lui aussi sorti son équipe d’un mauvais pas.