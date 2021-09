Manchester United-Villarreal: la photo hallucinante du maillot jeté en l’air par Ronaldo

Cristiano Ronaldo a offert un précieux succès à Manchester United en marquant à la dernière minute face à Villarreal, mercredi en Ligue des champions (3-1). Fou de joie, l’attaquant portugais a fêté son but en jetant son maillot dans les airs. À une hauteur assez phénoménale.

La vue a dû être grandiose de là-haut. Alors qu’il était collé au corps transpirant de son propriétaire, le maillot de Cristiano Ronaldo s’est soudainement retrouvé dans le ciel d’Old Trafford. En train de planer au-dessus des gradins en délire. Après avoir offert la victoire à Manchester United contre Villarreal en marquant à la dernière minute, mercredi en Ligue des champions (2-1), l’attaquant portugais s’est mis torse nu, avant de balancer sa tunique rouge en l’air. De toutes ses forces. Alors que CR7 haranguait la foule en contractant ses muscles surdéveloppés, son maillot a fait un petit séjour en altitude. À une hauteur assez hallucinante.

Cristiano Ronaldo © AFP

La photo immortalisant ce moment de folie accentue peut-être un peu la réalité, mais elle n’en reste pas moins spectaculaire. Le cliché a d’ailleurs été largement relayé sur les réseaux, pour mieux alimenter la légende du quintuple Ballon d’or. Ce but dans le money time a récompensé sa soirée historique. En disputant son 178e match de C1, l’attaquant de 36 ans est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de la compétition, devant Iker Casillas (177), Lionel Messi et Xavi (151).

"Marquer encore l’histoire"

Un scénario qui a de quoi le ravir, évidemment. "C'est pour ça que je suis revenu, a expliqué Ronaldo à BT Sport. Parce que ce club m'a beaucoup manqué. J'ai marqué l'histoire dans ce club et je veux le refaire. Je dois dire merci à tous les supporters, pas seulement pour moi, mais pour pousser l'équipe, ce sera très important cette saison."

Grâce à ce succès à l’arrachée, les Red Devils, battus chez les Young Boys de Berne lors de la première journée (2-1), se sont parfaitement relancés dans le groupe F. Le maillot de Ronaldo, lui, va avoir le droit à quelques jours de repos pour se remettre de ses émotions. Avant un nouveau rendez-vous à Old Trafford face à Everton, samedi en Premier League (13h30). Pour un nouvel envol?