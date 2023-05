Milan-Inter: Giroud "plus motivé que jamais" pour "faire quelque chose de grand" avec les Rossoneri

L’AC Milan va affronter l’Inter, ce mercredi à San Siro, en demi-finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un derby au sommet qu’Olivier Giroud aborde avec de grandes ambitions et l’envie d'inscrire une nouvelle C1 à son palmarès.

Il fêtera ses 37 ans à la rentrée prochaine. Le 30 septembre, précisément. Mais le temps qui passe ne semble pas vraiment préoccuper Olivier Giroud. Après avoir rempilé le mois dernier avec l’AC Milan (jusqu’en 2024), l’attaquant de l’équipe de France s’avance avec l’appétit d’un rookie vers une fin de saison particulièrement excitante. Les Rossoneri ont rendez-vous avec leurs voisins de l’Inter, ce mercredi, en demi-finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un choc au sommet entre les colocataires de San Siro que Giroud aborde avec beaucoup d’ambition.

"J’ai encore la même motivation qu’un jeune joueur. Je suis plus motivé que jamais, assure le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (53). C’est une belle opportunité de gagner la Ligue des champions. Un derby, c’est toujours un match spécial, différent. Je suis très fier de cette équipe de Milan. Nous espérons faire quelque chose de grand. On est prêts. Je suis très motivé dans ce genre de match. Nous devons tous être prêts et à 110%."

Il a remporté la C1 avec Chelsea en jouant très peu

Arrivé en 2021 en provenance de Chelsea, Olivier Giroud est aujourd’hui un véritable taulier à l’AC Milan. L’un des hommes forts du titre remporté l’an passé. Chouchou des tifosi. Cette saison, le natif de Chambéry (Savoie) a inscrit 13 buts (dont 5 en C1) et délivré 7 passes décisives en 41 apparitions (toutes compétitions confondues). Des stats qui en font le meilleur buteur du club, à égalité avec Rafael Leao.

Giroud a déjà remporté la Ligue des champions il y a deux ans, avant son départ de Londres. Mais il avait très peu joué avec les Blues lors de cette épopée triomphale (seulement 27 minutes entre les quarts et la finale). Un deuxième sacre avec le Milan aurait une toute autre saveur pour celui qui a inscrit un but décisif à Naples, le 18 avril, en quart de final retour (1-1). Et qui été aligné par Stefano Pioli dans toutes les rencontres de C1 cette saison.

Le deuxième "euroderby" de l’histoire

Le champion du monde 2018 a l’occasion d’embellir un peu plus sa légende. Il en a parfaitement conscience. La finale d’Istanbul, prévue le 10 juin au stade olympique Atatürk (l’antre de Galatasaray), n’est plus qu’à deux matchs (ce sera contre le Real Madrid de Karim Benzema ou le Manchester City d'Erling Haaland). Il faudra pour ça prendre le meilleur sur les Nerazzurri, dans un choc entre les deux derniers vainqueurs italiens de la Ligue des champions (l’AC Milan en 2007, l’Inter en 2010). Ce sera le deuxième "euroderby" de l’histoire. La première double confrontation a eu lieu en 2003, déjà en demi-finale, et c’est le Milan qui en était sorti vainqueur au terme de deux matchs nuls (0-0, 1-1).

Cette saison, les frères ennemis se sont déjà affrontés à trois reprises, pour une victoire chacun en Serie A (3-2, 1-0) et un large succès interiste en Supercoupe d’Italie (3-0). En championnat, les deux clubs sont à la lutte pour une qualification européenne à quatre journées de la fin. L’Inter occupe la 4e place du classement, juste devant l’AC Milan, 5e avec 2 points de retard. Une source de motivation supplémentaire pour Giroud et sa jeunesse (presque) éternelle.