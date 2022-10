PSG-Benfica: Messi prend la pose avec Jon Snow de Game of Thrones

Touché au mollet, Lionel Messi n’a pas pu participer au match nul du PSG face à Benfica, mardi en Ligue des champions (1-1). Mais la star argentine, qui a suivi le match en tribunes, a pu croiser l’acteur Kit Harington, célèbre interprète de Jon Snow dans la série Game of Thrones.

Winter is coming. Un peu plus tôt que prévu. En ce début d’automne, le Parc des Princes a accueilli un visage bien connu des amateurs de séries. L’acteur Kit Harington, qui incarne le personnage de Jon Snow dans la saga Game of Thrones, est venu assister au match nul entre le PSG et Benfica, mardi au Parc des Princes, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions (1-1). Installé en tribune présidentielle, avec un manteau gris, un pull sombre et une écharpe, la star britannique de 35 ans a pu observer de près les coéquipiers de Kylian Mbappé, auteur de l'ouverture du score sur penalty.

Et celui qui donne ses traits à Aegon Targaryen (le vrai nom de Jon Snow, révélé à la fin de la série) en a profité pour croiser Lionel Messi. Touché au mollet, le septuple Ballon d’or n’a pas pu participer aux retrouvailles face au club lisboète, une semaine après avoir marqué au stade de la Luz (1-1). Il a suivi la rencontre assis aux côtés de son épouse, Antonela Roccuzzo.

"Lord commander Jon Snow"

Le couple argentin a ensuite rejoint Kit Harignton pour échanger quelques mots et prendre une photo souvenir, postée par Antonela et partagée par Leo Messi sur Instagram. Avec une légende en référence à GOT, évidemment ("Lord commander Jon Snow"). Un cliché qui a rapidement fait le tour des réseaux.