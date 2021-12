PSG-Bruges: le groupe parisien avec Kimpembe

Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, a retenu un groupe de 22 joueurs pour la réception du Club Bruges en Ligue des champions, ce mercredi (18h45, sur RMC Sport 1). Incertain, Presnel Kimpembe est bien présent.

Le PSG a dévoilé le groupe retenu pour la réception de Bruges, ce mardi (18h45, sur RMC Sport 1). Comme attendu, Mauricio Pochettino doit se passer de trois joueurs: Sergio Ramos, Neymar et Julian Draxler. Le défenseur espagnol "poursuit son travail de réintégration progressif avec le groupe pour les trois prochains jours", précise le club dans un communiqué.

Souffrant d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires, le Brésilien "poursuit sa rééducation à Ooredoo et réalisera de nouveaux examens en fin de semaine", indique le PSG. Quant à Julian Draxler, touché musculairement avec l’Allemagne début novembre, il poursuit son travail de reprise individuelle.

Incertain après avoir reçu un coup à un mollet, Presnel Kimpembe est bien présent dans le groupe. Idem pour Ander Herrera qui se plaignait d’une gêne à une cuisse. Mauricio Pochettino a également convoqué quatre gardiens pour cette rencontre dont le jeune Mathyas Randriamamy (18 ans) et Alexandre Letellier. Sergio Rico n’est pas qualifié pour la Ligue des champions, tout comme Juan Bernat et Rafinha.

Layvin Kurzawa, lui, est bien qualifié mais il ne figure pas dans le groupe. Il n’a plus été retenu depuis le déplacement à Leipzig (2-2), le 3 novembre dernier. Le PSG est déjà assuré d’être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avant cette rencontre. Il ne peut pas non plus décrocher la première place du groupe. Il y aura de l’enjeu pour Bruges qui joue la troisième place du groupe, qualificative pour la Ligue Europa.