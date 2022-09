PSG: la ministre des Sports a échangé avec la direction après la polémique du "char à voile"

Amélie Oudéa-Castéra a discuté avec la direction du Paris Saint-Germain sur les évolutions écologiques du club selon les informations de RMC Sport. L’échange fait suite à la réponse ironique de Christophe Galtier et à ses rires avec Kylian Mbappé au sujet des déplacements de l’équipe francilienne en avion privé.

Christophe Galtier ne pensait certainement pas à mal mais la légèreté de sa réponse et les rires partagés avec Kylian Mbappé sur la question environnementale. Après avoir rapidement interpellé l’entraîneur et l’attaquant du Paris Saint-Germain lundi soir les réseaux sociaux, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a échangé avec la direction du club francilien selon les informations de RMC Sport.

"On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile", avait ainsi lancé le technicien face à la presse à la veille du match de Ligue des champions contre la Juventus (dès 21h sur RMC Sport 1). Cette boutade malheureuse a agacé en interne et engendré de nombreuses critiques.

Des échanges constructifs avec le PSG

A l’heure où de nombreux hommes et femmes politiques se sont insurgés contre la plaisanterie du coach parisien et la réponse un brin désinvolte de son joueur, la membre du gouvernement est passée à la vitesse supérieure avec la direction du PSG.

Toujours selon les éléments de RMC Sport, cela a donné lieu à des discussions constructives sur les engagements et les ambitions du club sur la transition écologique.

Au-delà de négocier avec la SNCF pour mettre en place des trajets en train lors de certains déplacements, le club parisien a conscience de l'urgence climatique et de son devoir d'exemplarité.

La direction du PSG entend poursuivre son travail avec le ministère des Sports et le reste du sport professionnel dans le cadre de la démarche sobriété énergétique.

Le PSG épinglé par la ministre de la Transition énergétique

Directement concernée par la problématique des déplacements liés aux équipes professionnelles, Amélie Oudéa-Castéra n’est pas la seule membre du gouvernement à avoir réagi à cette polémique du "char à voile". La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a rappelé à l’ordre le PSG ce mardi face à la presse.

"Leur réaction n’est pas à la mesure du sujet du réchauffement climatique, a lancé la ministre devant les journalistes. Avec Amélie Oudéa-Castéra nous avons un groupe de travail sur le sport est qui est allé assez loin et qui plus avancé que d’autres groupes de travail parce qu’avec les Jeux olympiques de Paris 2024, la question de la décarbonisation des compétitions sportives, de l’organisation des transports des équipes, du staff, des supporters est posée avec des propositions très concrètes, je ne veux pas que l’arbre du PSG cache la forêt de toutes les Fédérations sportives qui sont engagées aujourd’hui. L’essentiel des transports dans le monde sportif sont plutôt faits par car et train."