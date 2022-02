PSG-Real: Nasser Al-Khelaïfi annonce Neymar sur le banc au coup d'envoi

Comme expliqué dès lundi par RMC Sport, Neymar sera sur le banc ce mardi pour le choc face au Real Madrid en Ligue des champions (21 heures sur RMC Sport 1). La nouvelle a été confirmée par le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi sur Canal+.

La course contre-la-montre est presque réussie. Blessé à la cheville depuis fin novembre, Neymar va débuter le choc face au Real Madrid sur le banc. Comme annoncé par RMC Sport ce lundi, la nouvelle a été confirmée à quelques heures du coup d'envoi par Nasser Al-Khelaïfi sur Canal+. "Il va mieux, il va beaucoup mieux. Aujourd’hui il débutera sur le banc, mais il se sent beaucoup mieux", a confié le président du PSG. En l'absence de l'attaquant auriverde, Angel Di Maria semble bien parti pour accompagner Lionel Messi et Kylian Mbappé dans l'attaque du PSG.

>> Suivez le choc PSG-Real en direct

Avantage Donnarumma dans les buts

Dernière incertitude dans le onze, le poste de gardien. Remplaçant face à Rennes en championnat, Gianluigi Donnarumma devrait débuter le match aller face au club merengue. Le géant italien serait préféré à Keylor Navas, qui serait donc privé de retrouvailles face à ses anciens coéquipiers. Les deux portiers ont tourné dans les buts chacun leur tour ce lundi à l'entraînement.

Mauricio Pochettino dispose d'un groupe presque au complet pour le huitième de finale de la Ligue des champions. Seul Sergio Ramos, touché au mollet, est toujours à l'infirmerie et assistera de loin au choc, dont le coup d'envoi sera donné à 21 heures au Parc des Princes (à suivre sur RMC Sport 1).