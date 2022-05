Real-City: vers un forfait de David Alaba pour la demie retour de Ligue des champions

Toujours souffrant, David Alaba ne devrait pas pouvoir tenir sa place en défense face à Manchester City mercredi (21h), en demi-finale retour de la Ligue des champions.

Les chances de voir David Alaba disputer la demi-finale retour de Ligue des champions s’amenuisent. Absent de l’entraînement du Real Madrid ce lundi à Valdebebas, le défenseur central autrichien devrait déclarer forfait pour la confrontation prévue ce mercredi (21h) au Bernabéu face à Manchester City. Il souffre d’une blessure musculaire au niveau des adducteurs. Selon la presse espagnole, son forfait est quasiment acté. Carlo Ancelotti devrait une nouvelle fois miser sur Nacho pour pallier l’absence de son défenseur aux côtés de Militao dans l’axe central de sa défense.

En difficulté pendant 45 minutes à l'aller

David Alaba s’est blessé lors d’une rencontre face à Osasuna (1-3) en Liga, une semaine avant la première manche perdue sur le fil (4-3) face aux Anglais à l’Etihad Stadium. Le staff madrilène va entretenir l’espoir d’une qualification jusqu’au bout mais il ne reproduira pas la même erreur qu’au match aller. Alaba avait serré les dents pour tenir sa place avant d’être finalement remplacé à la pause par Nacho Fernandez. L'Autrichien n’avait pris part qu’à un entraînement en six jours et cela s’était vu. Il s’était troué sur le premier but des Skyblues, ratant son intervention face à Gabriel Jesus.

Trop diminué, Alaba n’a pu prendre part au sacre du Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone (4-0) le week-end dernier. Privé d’Alaba et Militato, tous deux blessés (Nacho était suspendu pour une accumulation de cartons jaune) Carlo Ancelotti a aligné Vallejo et Casemiro pour le match du titre. Carlo Ancelotti conservera-t-il Rodrygo et Valverde dans son onze de départ mercredi ? Une chose est sûre, il ne pourra compter ni sur le Belge Eden Hazard, en phase de reprise, ni sur le Gallois Gareth Bale, touché au dos.