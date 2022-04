Ligue des champions: Benzema et deux autres Bleus parmi les 5 joueurs les plus décisifs de la saison

La France place trois représentants dans le top 5 des joueurs les plus décisifs de la saison issus des cinq grands championnats. Karim Benzema est au sommet avec déjà pas moins de 50 implications sur un but toutes compétitions confondues.

Cocorico sur la scène européenne. Les supporters et la défense de Chelsea pansent encore leurs plaies après le fabuleux triplé de Karim Benzema lors du match aller des quarts de finale de Ligue des champions remporté par le Real Madrid mercredi à Stamford Bridge (3-1). Ailleurs en Europe, on s’extasie de la nouvelle prestation de grande classe de l’attaquant madrilène, désormais favori pour le prochain Ballon d’or.

En France, on salive déjà sur sa probable association avec Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde au Qatar en fin d’année. Mais la star du Real et celle du PSG ne sont pas les seules figures tricolores à briller cette saison. Et pour cause, la France place trois internationaux parmi les cinq joueurs les plus décisifs en l'exercice en cours. Révélation de Leipzig, Christopher Nkunku les accompagne dans ce top 5 continental.

Benzema déjà roi d’Europe

Leader mental et technique du Real Madrid cette saison, Karim Benzema reste notamment sur deux triplés en deux matchs en C1. L’ancien de Lyon a porté les Merengue face au PSG avant de faire plier Chelsea et son si imperméable gardien Edouard Mendy. En 36 apparitions toutes compétitions confondues en club, "KB9" domine le classement des joueurs les plus décisifs au sein des cinq grands championnats.

Au-delà de ses 11 buts en Ligue des champions - un record pour un Français - Karim Benzema a également brillé en Liga avec 24 buts. A cela s’ajoutent aussi deux réalisations en Supercoupe d’Espagne, portant son total à 37 pions. Promis au titre de champion de l’autre côté des Pyrénées avec le Real, l’attaquant de 34 ans a aussi enchaîné les caviars pour ses coéquipiers. En plus de 37 buts, il a ainsi délivré 13 offrandes pour un bilan de 50 actions décisives.

>> Le meilleur de la Ligue des champions est sur RMC Sport

Lewandowkski prive la France du triplé

Robert Lewandowski le talonne dangereusement avec 49 moments décisifs sous le maillot du Bayern. Mais à l’inverse du Madrilène, le Polonais a surtout brillé à la finition avec 45 buts en seulement 39 rencontres toutes compétitions confondues pour le club munichois. Adroit face au but, Robert Lewandowski a aussi délivré quatre passes pour ses partenaires.

Quatre caviars qui lui permettent de devancer Kylian Mbappé à la deuxième place de ce classement. L’attaquant français de 23 ans complète le podium avec 45 actions décisives (28 buts et 17 passes) cette saison avec le PSG. Et cela, malgré l’élimination prématurée du club francilien en Ligue des champions. Tout juste appelé par Didier Deschamps en équipe de France, Christopher Nkunku échoue donc au pied de ce podium.

Lors de sa grosse saison avec Leipzig, l’ex-titi parisien a marqué 27 buts et offert 14 buts à ses coéquipiers. Un total qui pourrait encore grossir ce jeudi soir avec le quart de finale aller de Ligue Europa contre l’Atalanta. Dernier membre de ce top 5, Mohamed Salah ferait presque pâle figure en comparaison avec ses rivaux européens. Toujours aussi important à Liverpool cette saison, l’Egyptien n’a été décisif "que" lors de 38 actions avec 28 buts et 10 caviars.