Liverpool-Atlético: Griezmann peste contre l’arbitrage

Suspendu après un rouge écopé à l’aller, Antoine Griezmann s’est agacé de l’arbitrage pendant la défaite de l’Atlético de Madrid sur le terrain de Liverpool (2-0), mercredi en Ligue des champions. Il dénonce deux décisions en particulier.

Suspendu, Antoine Griezmann n’était pas sur la pelouse d’Anfield, mercredi lors de la défaite de l’Atlético de Madrid à Liverpool (2-0). Mais le Français n’a rien raté du match et ce qu’il a vu ne lui a pas vraiment plu. Il n’a pas apprécié notamment l’expulsion sévère de Felipe. A la 36e minute, le défenseur brésilien a écopé d’un rouge direct après un croc-en-jambe sur Sadio Mané dans le camp anglais. Un choix très sévère justifié peut-être par les appels répétés de l’arbitre, Danny Makkelie, snobés par le joueur madrilène.

Mais Griezmann n’a pas trop compris. "Contre tout et contre tous!", a écrit le Français sur Twitter au moment de l’action. Il y a deux semaines, il avait lui-même été directement exclu pour un pied haut sur Roberto Firmino qu’il n’avait pas vu surgir dans son dos. Il venait juste d’inscrire un doublé pour permettre à son équipe de recoller au score, avant que celle-ci ce cède finalement en infériorité numérique.

Griezmann s’est aussi interrogé sur une autre décision arbitrale, jugée trop clémente cette fois quand Diogo Jota n’a écopé que d’un carton jaune pour un coup dans la tête de Kieran Trippier. Deux poids, deux mesures selon l’international français, qui a, lui, écopé d'un rouge pour un geste similaire et frustré par cette nouvelle défaite de son équipe. Après quatre journées, les Colchoneros pointent à la quatrième place de leur groupe avec quatre points, à une longueur de Porto, deuxième. Ils joueront leur qualification pour les huitièmes de finale lors des deux dernières journées.

"Il faut que je me concentre sur le fait de rendre l'équipe plus régulière, a déclaré Diego Simeone, l’entraîneur à l’issue de la rencontre. On a commencé en attaquant bien, mais après il y a eu tout ce qui s'est passé, les deux buts, le carton rouge et jouer plus d'une période avec un joueur en moins est compliqué. Je félicite l'équipe de ne pas avoir lâché en seconde période en restant calme. On a failli revenir dans le match avec le but refusé (à Luis Suarez pour hors-jeu). Notre responsabilité maintenant est de nous améliorer sur les situations que l'on a vues et on a deux gros matches devant nous. Les premières années (où ils jouaient la C1), on se qualifiait facilement sans attendre le dernier match mais ces dernières années, ça a été ce scénario. Nous devons continuer à travailler et rester concentrés pour les 2 matches qui nous attendent."