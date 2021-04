Super League: des fans du Real Madrid massés devant Bernabéu contre le projet

Mécontents du projet de Super League porté par leur président Florentino Perez, des supporters du Real Madrid ont manifesté devant le stade de leur équipe, mercredi en fin de journée à Madrid.

Avant les fans de Manchester United devant Carrington ce jeudi matin, un autre groupe de supporters avait manifesté mercredi son opposition au projet mort-né de Super League. Postés devant le stade Santiago-Bernabéu en fin de journée, des supporters madrilènes avaient fait entendre leur voix et protesté contre l’idée d’une nouvelle super-compétition surtout motivée par l’aspect économique.

Un projet rapidement avorté mais qui est porté depuis le début par le président du géant espagnol, Florentino Perez. Ce qui rendait cette manifestation d’autant plus significative, puisqu’initiée pour la première fois par des fans de la Maison blanche. On voit sur quelques clichés une bonne cinquantaine d’individus se tenir devant l’enceinte espagnole, brandissant trois banderoles: "Le football appartient aux fans", "UEFA Mafia" et "Non à la Super League".

Interrogé par la Cadena Ser mercredi soir concernant l’échec de la Super League, le président madrilène avait assuré que le projet était en "stand by" mais donc pas abandonné. Il s’était également amusé des manifestations anti-Super League devant le stade de Chelsea, dans un timing qui prêtera forcément à sourire: "Les fans de Chelsea? Ils étaient 40 personnes devant Stamford Bridge…".