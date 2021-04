Super League en direct: le Real devrait bien jouer contre Chelsea en Ligue des champions

Un temps remise en cause après une interview d'Aleksander Ceferin, la demi-finale entre le Real Madrid et Chelsea devrait bien se jouer. Selon les informations de la radio Cope, le club madrilène ne serait pas sanctionné cette saison et devrait donc bien disputer ses deux matchs face aux Blues pour tenter de rejoindre la finale de la Ligue des champions.

