UEFA: le message chaleureux de Ceferin pour al-Khelaïfi et Aulas face à la Super League

Aleksander Ceferin a pris la parole ce mardi lors du comité éxécutif de l’UEFA à Montreux en Suisse. Le dirigeant de l’instance a tenu à remercier les clubs et dirigeants restés fidèles à la Ligue des champions malgré la création de la Super League par douze dissidents.

Aleksander Ceferin a tenu à remercier les clubs restés fidèles à l’UEFA et à la Ligue des champions malgré la création de la Super League par douze clubs dissidents. Si Andrea Agnelli, président de la Juventus et anciennement un ami intime et bosse de l’ECA, l’a trahi, le dirigeant Slovène a pu compter sur plusieurs soutiens indéfectibles lors de cette crise sans précédent.

Pour contrer le putsch initié par trois clubs italiens (Juventus, Inter et AC Milan), trois équipes espagnoles (Real Madrid, Barça et Atlético) ainsi que le Big Six anglais (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham), l’UEFA s’est appuyé sur les autres habitués de la C1 et notamment les deux derniers finalistes: le PSG et le Bayern Munich. Les deux géants, même si Florentino Perez prétend le contraire, ont refusé de rejoindre la nouvelle compétition.

Ceferin à al-Khelaïfi: "Tu as montré que tu étais un grand homme"

Souvent violemment critiqué par les détracteurs du PSG, Nasser al-Khelaïfi a ainsi été l’un des piliers de la contre-attaque de l’UEFA. Aleksander Ceferin a salué le rôle important joué par le dirigeant francilien.

"Nasser al-Khelaïfi, merci du fond du cœur, a lancé le patron de l’UEFA à destination du président du PSG. Tu as montré que tu étais un grand homme et que tu respectais le football et ses valeurs. J’ai beaucoup appris de toi."

Un gentil mot pour Aulas

Mais les remerciements du patron de l’UEFA ne se sont pas arrêtés-là. Parfois en désaccord avec l’instance, le Bayern Munich est resté dans le camp des légitimistes et notamment son CEO Karl-Heinz Rummenigge qui a même accepté prendre la suite du démissionnaire Agnelli dans l’Association européenne des clubs. Aleksander Ceferin l’en a remercié et a également eu un mot pour Jean-Michel Aulas qu’il a souvent croisé, et notamment lors des épopées des joueuses lyonnaises en Ligue des champions féminine.

"La même chose s’applique pour Karl-Heinz Rummenigge, un fantastique président honoraire de l’ECA. La même chose s’applique pour Jean-Michel Aulas. Il est venu ce mardi, merci d’être venu Jean-Michel. La même chose pour José (Castro Carmona, ndlr) de Séville. Nous avons eu une superbe conversation lundi et ta vision est exactement la même que la nôtre. Merci beaucoup. […] Vous êtes de vrais amoureux du football et les supporters de vos clubs respectifs sont chanceux de vous avoir."

