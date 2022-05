Villarreal-Liverpool, les compos: deux changements importants chez les Reds, Moreno de retour

Ce mardi soir au stade de la Ceramica pour la demi-finale retour de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1), Liverpool démarre avec un onze sensiblement différent contre Villarreal par rapport au match aller (victoire 2-0 des Reds). Les Espagnols retrouvent Moreno en attaque.

Jürgen Klopp change une équipe qui gagne. Toujours privé de Firmino, blessé, l’entraîneur des Reds a procédé à deux changements dans sa composition pour affronter Villarreal ce mardi soir (21h, à suivre en direct sur RMC Sport 1), par rapport au match aller remporté à Anfield mercredi dernier (2-0).

Remplacé par Diogo Jota, Luis Diaz sera cette fois sur le banc au coup d'envoi. L'autre modification est au milieu de terrain: Jordan Henderson cède sa place à Naby Keïta. Buteur à deux reprises contre Benfica, le défenseur français Ibrahima Konaté est encore présent, associé à Virgil van Dijk.

>> Suivez Villarreal-Liverpool en direct

Ce samedi, Liverpool a disposé de Newcastle (1-0) avec une équipe remaniée: Gomez, Matip, Keita, Milner et Jota étaient notamment présents au coup d’envoi. Pendant ce temps, Villarreal s’est incliné face à la lanterne rouge de Liga Alavés alors qu’Unai Emery avait fait reposer ses cadres en effectuant 8 changements.

Le coach basque ne pourra toujours pas compter sur Yeremi Pino et Alberto Moreno, toujours blessés. Pour le reste, il conserve la même structure et titularise à nouveau ses Français Capoue et Coquelin au milieu de terrain. Le sous-marin jaune pourra compter sur le retour de Gerard Moreno, absent lors des trois derniers matchs de son équipe, qui remplace Samuel Chukwueze et jouera avec Boulaye Dia. Villarreal aura besoin d'une attaque efficace pour rattraper son retard de deux buts et croire en un immense exploit.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour voir Villarreal-Liverpool

Les compos du match:

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, P. Torres, Estupiñan - Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin - Moreno, Dia.

Remplaçants: Asenjo, Jorgensen, Gaspar, Alcacer, Iborra, Chukwueze, Trigueros, Peña, Mandi, M. Gomez, Pedraza, Aurier.

Liverpool: Allison - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Keïta, Fabinho, Thiago - Salah, Mané, Jota.

Remplaçants: Kelleher, Milner, Gomez, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Tsimikas, L. Diaz, Origi, Matip, Elliott.