Italie-Belgique: De Ketelaere raconte comment il a surpris Donnarumma

Charles De Ketelaere a inscrit son premier but avec la Belgique face à l’Italie, ce dimanche, lors du match pour la 3e place de la Ligue des nations (2-1). Entré en jeu en seconde période, l’attaquant de 20 ans a trompé Gianluigi Donnarumma en lui glissant le ballon entre les jambes.

Un but pour l’honneur. Mais pas uniquement. Même si son geste décisif n’a pas empêché la défaite de la Belgique face à l’Italie, lors du match pour la 3e place de la Ligue des nations (2-1), Charles De Ketelaere a vécu un grand moment ce dimanche à Turin. Bien lancé par Kevin De Bruyne, l’attaquant du Club Bruges a fait preuve de sang-froid pour battre Gianluigi Donnarumma à la 86e. En lui glissant le ballon entre les jambes. Une action parfaitement maîtrisée.

"Oui, c’était mon but de tirer entre ses jambes, a confirmé le joueur de 20 ans, dans des propos rapportés par La Dernière Heure. J’avais aperçu Yannick (Carrasco) et Michy (Basthuayi) à ma gauche, mais ils étaient entourés de défenseurs. Quand j’ai vu que les jambes de Donnarumma étaient écartées, je n’ai pas hésité. Il faut rester calme et ne pas stresser."

"Un rêve d’enfant devenu réalité"

Officiellement, De Ketelaere comptait déjà une sélection avant ce week-end. Il était entré en jeu une minute lors d’un amical remporté contre la Suisse en novembre 2020 (2-1). Mais sur la pelouse du Juventus Stadium, il a connu son vrai baptême avec les Diables Rouges. Lancé à la 59e à la place d’Alexis Saelemaekers, il lui a fallu moins d’une demi-heure pour être décisif.

"Je voulais me montrer et ne pas seulement être un des onze joueurs sur le terrain, explique-t-il. Bien sûr que j’espérais être titulaire, vu les absences, mais c’est à moi de montrer à Bruges que je mérite plus de temps de jeu en équipe nationale. Entre-temps, un rêve d’enfant est devenu réalité."

Martinez totalement sous le charme

Très en vue face au PSG, lors de la première journée de la Ligue des champions (1-1), l’avant-centre d’1,92m n’a demandé le maillot d’aucun joueur de l’Italie au coup de sifflet final. "Ce n’est pas trop mon truc, s’est presque excusé le natif de Bruges. J’aurais évidemment préféré rentrer en Belgique en ayant gagné la Ligue des nations. Je ne fais donc pas des bonds de joie, mais je suis quand même content."

Sous contrat avec le Club Bruges jusqu’en 2024, De Ketelaere a une cote estimée pour l’instant à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais à ce rythme-là, elle pourrait rapidement grimper. En attendant, Roberto Martinez est totalement sous le charme de son jeune joueur. "La manière dont il a joué a été impressionnante, se félicite le sélectionneur de la Belgique. On lui a laissé le temps de s’adapter au groupe et de s’ajuster. Il a un vrai talent. Je pense qu’il est prêt pour ce niveau. Mais il faut être patient et ne pas brûler les étapes avec lui".