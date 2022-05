Belgique: malgré son faible temps de jeu, Hazard de retour en sélection pour la Ligue des nations

Le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez a dévoilé sa liste de 32 joueurs pour les matchs de Ligue des Nations en juin prochain. Eden Hazard est présent, malgré un faible de temps de jeu avec le Real Madrid. À noter également la première convocation du Lillois Amadou Onana.

Eden Hazard fait à nouveau parler de lui. Quelques jours après avoir son retour sur les terrains avec le Real Madrid à la suite de quatre mois d'absence, l’attaquant belge retrouve sa sélection en vue des matchs de Ligue des Nations en juin prochain, face aux Pays-Bas, la Pologne (deux fois) et le Pays de Galles.

"J'espère le voir à son meilleur niveau en juin"

"Il se sent à nouveau libre, explique son sélectionneur Roberto Martinez en conférence de presse dans des propos rapportés par Le Soir. La situation l’inquiétait et parfois, il faut écouter son corps. Il n’a plus de réaction. Il a deux semaines pour se préparer et pourra peut-être jouer un rôle dans la finale de Ligue des champions. J’espère le voir à son meilleur niveau en juin avec les Diables."

Entré en jeu à la 74e minute contre Cadix ce dimanche (1-1), Eden Hazard avait manqué le dernier rassemblement en raison de sa blessure. Il n’a disputé que 23 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison et pourrait étoffer ce total en fêtant sa 117e sélection avec les Diables Rouges dans les prochaines semaines.

Grande première pour le Lillois Onana

Deux joueurs ont par ailleurs été convoqués pour la première fois: Loïs Openda (Vitesse Arnhem) et surtout Amadou Onana (Lille). Roberto Martinez a également précisé qu’Hazard et son compatriote madrilène Thibaut Courtois, concernés par la finale de Ligue des champions le 28 mai au Stade de France, rejoindront le groupe deux jours plus tard.