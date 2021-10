France-Belgique: le beau geste de Koundé envers le supporter agressé pour son maillot

Agressé par des supporters qui lui ont subtilisé le maillot de Jules Koundé après France-Belgique jeudi dernier, Clément a été contacté par le défenseur central des Bleus. Une conversation qu’il raconte à RMC.

Du rêve au cauchemar. Clément, un supporter de l’équipe de France, est pris dans un tourbillon d’émotions depuis jeudi, et la victoire (3-2) des Bleus face à la Belgique, en Ligue des nations. Présent en tribunes au Juventus Stadium, il avait demandé et obtenu de Jules Koundé son maillot. Puis vint le cauchemar.

Un groupe d’individus s’est jeté sur lui pour lui arracher la tunique, le rouant de coups pour le faire craquer. Malgré le soutien d’autres personnes, Clément a fini par lâcher. Cette histoire, il l’a raconté sur les réseaux sociaux, qui lui ont apporté l’écho suffisant pour interpeller Jules Koundé en personne.

"C'est vraiment un beau geste"

"Jules Koundé m’a contacté, c’est arrivé jusqu’à ses oreilles, s’est félicité notre supporter, contacté samedi par RMC. Je voudrais remercier tous ceux qui ont partagé, qui ont relaté. Il m’a demandé si j’allais bien. Il était très déçu de voir ce qu’il s’est passé dans le stade pour un simple maillot, c’est assez triste. Et ensuite il m’a dit 'ne t’en fais pas, je te garde le maillot pour la finale au chaud'. Il m’a passé le numéro du responsable sécurité de la FFF pour que je prenne contact avec, pour la suite des démarches. Le premier geste de Koundé, de donner son maillot, c’est magnifique, mais me recontacter derrière, c’est vraiment un beau geste. Et pour ça, je l’en remercie."

Le maillot de Jules Koundé avec lequel Clément pensait dormir jeudi dernier a fait une apparition dans la story d’un rappeur, Mehdi YZ, dans la soirée de jeudi. Ce dernier s’est défendu d’être à l’origine de l’agression, sur Instagram, déplorant s’être retrouvé "au mauvais endroit au mauvais moment", promettant même à Clément de lui rapporter le maillot qu’il serait parvenu à récupérer. "Le rappeur, je ne le vois pas m’agresser. Je pense qu’il a dû les retrouver à la sortie", a expliqué Clément à notre micro. "Je n’ai pas encore pu porter plainte. Pour cela, j’attends de rentrer en France. Je fais toute confiance à la justice.", a-t-il ajouté.