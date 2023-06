Espagne: Rodri un candidat crédible au Ballon d’or?

Rodri a remporté plusieurs trophées cette saison, aussi bien avec l'Espagne qu'avec Manchester City. Le milieu de 26 ans pourrait faire partie des favoris lors de l'élection du prochain Ballon d'or même si cela ne sera pas facile en raison, notamment, d'une grosse concurrence.

La presse espagnole a lancé les grandes manœuvres en vue de la prochaine cérémonie du Ballon d’or. Habituée à se ranger derrière un joueur, l’Espagne a choisi son candidat: Rodri. Tout juste sacré en Ligue des nations avec la Roja, le milieu de 26 ans pourrait ainsi succéder à Karim Benzema, le 30 octobre prochain lors de la prestigieuse cérémonie. La sentinelle de Manchester City possède-t-elle une vraie chance de remporter le trophée tant convoité?

>> Croatie-Espagne (0-0, 4 tab à 5)

Des trophées majeurs (mais pas de Coupe du monde)

Vainqueur de la Ligue des nations avec la Roja, Rodri a bouclé une fantastique saison 2022-2023. En particulier avec Manchester City où le milieu de terrain a remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions lors d'un mythique triplé.

En ce qui concerne le palmarès, difficile de faire mieux que Rodri cette saison et cela risque forcément de lui faire gagner des votes dans la course au Ballon d'or. Problème, la sentinelle des Skyblues n'a pas gagné la compétition la plus importante de la saison: le Mondial 2022 au Qatar. Pire, l'Espagne a pris la porte dès les huitièmes de finale et cet échec vient (un peu) ternir le beau bilan de Rodri en 2022-2023. Pendant ce temps, Lionel Messi a marqué les esprits en guidant l'Argentine jusqu'au sommet du monde.

Des buts importants, un rôle capital

Au-delà des nombreux titres remportés par Rodri en sélection ou avec Manchester City, ses performances ont fait de lui un taulier de ses équipes. Titulaire indiscutable avec l'Espagne, il a souvent brillé et a même glané le titre de meilleur joueur du Final Four en Ligue des nations.

Idem avec Manchester City où il a disputé 56 rencontres, dont 52 comme titulaire, pendant la campagne 2022-2023. Véritable machine à laver les ballons dans l'entrejeu des Citizens, Rodri a apporté beaucoup de verticalité au jeu de l'équipe entraînée par Pep Guardiola. Et quand ses passes n'ont pas suffi à casser les défenses adverses, il s'est lui même chargé de marquer des buts importants. Ses deux buts en Premier League, ont permis de prendre les devants contre Leeds et Aston Villa lors de matchs finalement remportés sans trembler.

>> Le meilleur de la Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

C'est surtout en Ligue des champions que l'ancien de l'Atlético de Madrid a fait la différence avec des réalisations d'importance. Lors du quart de finale aller contre le Bayern (3-0), c'est lui qui a débloqué le choc d'une somptueuse frappe longue distance.

Rebelote lors de la finale face à l'Inter Milan où l'Espagnol a inscrit le but du premier sacre européen de Manchester City (1-0). Au terme d'une fabuleuse aventure en C1, Rodri a remporté le titre de meilleur joueur de la compétititon. Là encore, autant d'arguments qui pourraient faire de lui un sacré prétendant à la victoire pendant la cérémonie du Ballon d'or.

Un poste sous-coté

Malgré des performances majuscules, Rodri pourraient payer son poste. Moins 'sexy' qu'un buteur ou moins en vue qu'un ailier, le milieu risque probablement de perdre des votes en raison de son positionnement devant la défense. Si le rôle de sentinelle reste prépondérant au sein d'une équipe, ce n'est pas le plus médiatisé. Joueur de l'ombre, Rodri a capté un peu de lumière avec des buts ou des prestations mémorables.

Mais cela ne devrait pas suffire à voler la vedette à d'autres stars offensives. Difficile pour le joueur de 26 ans de tenir la comparaison médiatique avec les Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou encore Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Le Ballon d'or reste une élection où des votants (un panel de 100 journalistes, un pour chaun des 100 premiers pays au classement Fifa) peuvent se laiser influencer par la mise en valeur de certains joueurs dans les médias.

Pas assez de stats face au but

Rodri a remporté de prestigieux titres et a signé de grosses performances pendant toute la saison. Mais cela ne fait pas forcément de lui le meilleur joueur du monde actuellement. En particulier si l'on se réfère aux critères définis pour l'élection du Ballon d'or.

Depuis 2016 et une refonte globale de la récompense, les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" constituent le critère numéro 1 de l'élection. Viennent ensuite "l'aspect collectif et les trophées remportés" et "la classe du joueur et son sens du fair-play".

Avec seulement 4 buts et 8 passes décisives en 64 rencontres toutes compétitions confondues avec Manchester City et l'Espagne, Rodri risque de perdre gros dans la course au Ballon d'or. En particulier face aux 54 buts de Erling Haaland (avec City et la Norvège) ou aux 53 buts de Kylian Mbappé (avec le PSG et la France).

Les précédents Jorginho et Griezmann

Un dernier point pourrait mettre à mal les ambitions de Rodri dans la course au Ballon d'or: les exemples passés. Vainqueur de l'Euro et de la Ligue des champions en 2021, l'Italien Jorginho n'avait pas remporté la prestigieuse récompense individuelle. Le maître à jouer de la Nazionale et de Chelsea avait fini à la troisième place derrière Lionel Messi et Robert Lewandowski.

Si l'Argentin avait gagné de peu son septième trophée face au Polonais (22,54% des votes contre 21,32%), Jorginho se trouvait plus loin avec seulement 16,91% des voix. Le milieu avait probablement payé les présences de Gianluigi Donnarumma (partenaire en sélection) et surtout N'Golo Kanté (compère à Chelsea) dans le top 10.

>> Les meilleurs matchs de Ligue Europa c'est sur RMC Sport

En matière de dispersion des votes au moment du Ballon d'or, Antoine Griezmann regrettera peut-être aussi de ne pas avoir gagné le titre en 2018. Vainqueur de la Ligue Europa et surtout de la Coupe du monde cette année-là, le Français avait finalement été devancé par Luka Modric et Cristiano Ronaldo sur le podium.

Le sacre des deux Madrilènes en Ligue des champions, et la finale de la Croatie au Mondial avait permis au milieu des Vatreni d'être sacré devant CR7. Troisième avec 14,37% des voix, Antoine Griezmann a lui aussi subi les conséquences du tir groupé des Bleus dans le top 10 avec les présences de Kylian Mbappé (cinquième avec 12,04% des voix) et de Raphaël Varane (septième avec 4,20% des voix). Deux précédents qui ne devraient pas inciter Rodri à être trop confiant dans la course au Ballon d'or 2023.