MLS: l'Inter Miami stoppe sa série de défaites... mais ne gagne toujours pas

Bon dernier de la conférence Est de MLS, l'Inter Miami a mis fin à sa terrible série de sept défaites de rang en obtenant le nul face à Austin (1-1) ce samedi. Mais la victoire se fait attendre pour la franchise floridienne, alors que son nouvel entraîneur Tata Martino, était absent ce samedi.

La série de défaites de l'Inter Miami se termine enfin. Après sept revers de rang en MLS, la nouvelle équipe de Lionel Messi, toujours en vacances, a concédé le match nul à domicile ce samedi face à Austin. Portés par l'ouverture du score de l'attaquant Josef Martinez en début de seconde période, les Floridiens ont vu leurs adversaires revenir cinq minutes plus tard sur un but de Nick Lima (1-1).

Ce premier match nul de la saison stoppe - un peu - l'hémorragie, mais la nouvelle équipe de Tata Martino, absent sur le banc samedi et remplacé par Javier Morales, attend toujours une victoire depuis le 14 mai en MLS, face à New England (2-1). Depuis, seuls deux succès en Coupe des États-Unis, contre Charleston (1-0) et Legion de Birmingham (0-1), égayent un peu les journées des futurs coéquipiers de Lionel Messi.

La Pulga attendu fin juillet

Face aux résultats décevants de leur équipe, les fans de l'Inter Miami attendent de pied ferme les débuts du champion du monde Actuellement en vacances, l'Argentin est espéré "à partir de la mi-juillet ou à la fin juillet", a confié Chris Henderson, le directeur sportif de la franchise, lors de la présentation de Tata Martino. "Cela dépendra de la façon dont il remplira toutes les formalités administratives".

Selon les derniers échos, l'ancien parisien pourrait jouer son premier match avec sa nouvelle équipe le 21 juillet lors d’un match face au club mexicain de Cruz Azul en Leagues Cup. Lors du jubilé de Riquelme le 25 juin dernier, il a rappelé son impatience à l'idée de commencer une nouvelle aventure. "Je suis très excité, très heureux, mais maintenant je veux profiter la famille et les vacances", avait-il expliqué.