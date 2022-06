Italie-Argentine: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la Finalissima

L'Italie défie l'Argentine ce mercredi lors de la première Finalissima entre le vainqueur de l'Euro et celui de la Copa America. Un duel de prestige à suivre en direct de Wembley à Londres dès 20h45.

A l'heure où l'équipe de France s'apprête à entamer une nouvelle Ligue des nations avec la réception du Danemark vendredi soir au Stade de France, les passionnés de foot vont pouvoir assister à une affiche au sommet entre l'Italie et l'Argentine ce mercredi soir à Wembley.

Victorieuse du dernier Euro, l’Italie affronte ce mercredi à Wembley le vainqueur de la dernière Copa America: l’Argentine. Pour la première fois, les champions d’Europe et d’Amérique du Sud s’affronte dans un match intercontinental avec un trophée à la clé. Dans la mythique enceinte londonienne, les partenaires de Lionel Messi défieront ceux de Marco Verratti et Gigio Donnarumma. Une finalissima à suivre à partir de 20h45 sur la plateforme numérique du journal L’Equipe, L’Equipe Live et en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.

Un duel entre Europe et Amérique du Sud

Sacrée en Europe pendant l'été 2021, la Nazionale a depuis raté la qualification pour la Coupe du monde 2022. Les protégés de Roberto Mancini voudront un peu se faire pardonner en offrant un nouveau titre à leurs supporters ce mercredi. Mais en face, l'Agentine de Lionel Messi espère bien poursuivre son incroyable période d'invincibilité.

Titré lors de la Copa America 2021, l'Albiceleste n'a pas perdu le moindre match officiel depuis juillet 2019 soit 31 rencontres sans défaite. Ce mercredi à Londres, les Argentins auront à coeur de montrer à Kylian Mbappé que le football sud-américain n'a rien à envier à celui pratiqué en Europe.

"Il y a la France, déjà, a déclaré l'attaquant tricolore pour le média brésilien TNT Sport. Le Brésil est aussi une bonne équipe. Après, il y a pas mal d'équipes européennes. L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné."

Le genre de déclaration qui a boosté les Argentins avant la Finalissima. Une victoire contre l'Italie pourrait leur permettre de donner à tort à la star du PSG et des Bleus.