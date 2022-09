OM, équipe de France, Ligue des champions... l'intégralité de l'entretien de Jordan Veretout dans Rothen s'enflamme sur RMC

Débarqué dans la ville phocéenne cet été, Jordan Veretout s'est rapidement imposé à l'Olympique de Marseille. Son niveau, son adaptation, la Ligue des champions, l'équipe de France... Jordan Veretout s'est confié à Jérôme Rothen et Fabrice Hawkins dans Rothen s'enflamme sur RMC. Un entretien plein de sincérité.

Appelé avec les Bleus lors du dernier rassemblement, Jordan Veretout était de passage dans Rothen s'enflamme ce mercredi, à deux jours du match de l'OM de Ligue 1 à Angers. Le néo-marseillais s'est confié à Jérôme Rothen et notre journaliste Fabrice Hawkins. Son arrivée à Marseille, ses retrouvailles avec la Ligue 1, mais aussi ses débuts en Ligue des champions et sa situation en équipe de France... autant de sujets étaient sur la table et le milieu de terrain y a répondu avec sincérité. Un entretien que RMC vous propose de lire dans son intégralité.

Jérôme Rothen : Cela fait toujours plaisir d’avoir des joueurs internationaux avec nous, tu en es un maintenant. Comment tu vis avec le groupe des Bleus ?

Jordan Veretout : C’est que du bonheur à chaque fois que je vais en sélection. Je retrouve les gars, ça se passe super bien, il y a une très bonne ambiance donc c’est que du plus.

Comment tu juges ton adaptation à Marseille dans un contexte pas toujours facile on le sait quand on suit le championnat français. Marseille c’est toujours un peu compliqué. Le temps d’adaptation est pas trop long, ça va ?

Non non ça se passe bien. On peut mieux faire mais c’est un bon début. On réalise un très bon début de championnat, on est invaincus. Maintenant il faut faire plus parce que ce n’est pas suffisant, surtout en Champions League où on n'a pas pris de points et on a envie d’exister dans cette compétition.

Raconte-nous d’un point de vue plus personnel, pourquoi tu as choisi Marseille ? Avec ta notoriété, normalement on ne revient pas en France si ce n’est au PSG...

Ces six derniers mois étaient plus compliqués pour moi avec un peu moins de temps de jeu (à la Roma). J’ai 29 ans, je voulais jouer. Quand tu as l’Olympique de Marseille, qualifié pour la Champions League qui t’appelle… c’était l’occasion de la découvrir (la C1) et pour ma famille de rentrer en France. Cela fait du bien à tout le monde. On est footballeur mais il y a un entourage à côté et revenir en France ça fait du bien.

Tu en avais marre de José Mourinho j’imagine ? (rires)

Non, ça non (rires). Je l’ai beaucoup entendu mais avec le coach Mourinho ça se passait très très bien. Après c’est des décisions de football mais en dehors du foot c’était une personne respectueuse et ça s’est très bien passé. Encore avant de partir, il m’a demandé de rester mais j’avais pris ma décision.

"A moi d'élever mon niveau"

Ta venue à Marseille, il y a des attentes, en plus ils ont investi un peu d’argent sur toi, est-ce que c’est une pression supplémentaire pour donner le maximum et réussir à l’OM ?

Une pression non, mais c’est sûr que tu es attendu et faut donner le meilleur sur le terrain. J’ai passé cinq années en Italie ça s’est très bien passé, je n’ai eu que des bons retours en France par rapport à moi. Maintenant les gens attendent. C’est à moi d’élever mon niveau avec l’Olympique de Marseille, même si c’est un bon début de saison, je suis capable de plus et c’est à moi de continuer à travailler au quotidien.

Est-ce que arriver à l’Olympique de Marseille, ça permet de jouer en équipe de France plus facilement ? Est-ce que ça a été dans un coin de ta tête ?

Aussi un peu, mais je pense que le sélectionneur regarde les matches à l’étranger, donc oui et non mais c’est sûr qu’en passant par Marseille avec de grosses prestations c’est plus facile je pense.

Comment veut te faire jouer Igor Tudor ? On sait que tu joues au milieu avec Valentin Rongier, vous vous connaissez très bien, quelles sont les consignes du coach ?

Les consignes du coach c’est faire la jonction entre la défense et l’attaque. Le jeu est surtout basé sur du marquage individuel et c’est sûr que quand nos latéraux sont vachement haut, il faut faire la jonction avec les défenseurs et les aider. On doit aussi prendre nos responsabilités, plus de risques et aller vers l’avant. On a la qualité de se projeter vers l’avant. Sur ces premiers matches il manquait un peu cette qualité qu’on recherche en nous mais il faut se libérer et jouer plus vers l’avant.

"Tant qu'il y a de l'espoir, on va donner le maximum en C1"

Question qui fâche, le début de saison n’est pas catastrophique mais presque (en C1), comment vous allez corriger le tir ?

Comme on fait depuis le début de la saison en championnat, je pense qu’on réalise quand même de bonnes performances. A Tottenham en première mi-temps on a vu qu’on était à la hauteur du rendez-vous. Malheureusement il y a ce carton rouge qui nous pénalise et c’était plus compliqué. Le match à domicile c’est une erreur de tout le monde, on n’a pas le droit de perdre à la maison contre une très bonne équipe de Francfort mais…

(il coupe) Jérôme Rothen : Comment tu l’expliques ?

C’était un peu compliqué, je ne sais pas si c’est l’enchaînement des matches ou peut-être un manque d’expérience mais il faut se libérer, se lâcher. De toutes façon aujourd’hui on a plus rien à perdre, il faudra accueillir le Sporting comme on fait en championnat où on est agressifs dans notre jeu, on se projette sans réfléchir. Si on réfléchit trop on va encore perdre le match et on sera dehors.

Vous y croyez encore quand même ?

Bien sûr, moi je suis un compétiteur, tant qu’il y a de l’espoir on va donner le maximum. Je pense qu’il manque pas grand-chose pour inverser la tendance mais ce sera un match très important. Il faut commencer par une victoire ce week-end (à Angers) pour se rassurer mais il faut lâcher les chevaux et aller chercher cette victoire qui peut nous relancer en Champions.

Et tu as la Coupe du monde au bout, j’imagine que tu as envie de performer en Ligue des champions pour faire partie des 23 au Mondial ?

Bien sûr, il faut performer dans toutes les compétitions, que ce soit en Ligue 1 ou en C1. J’ai fait un bon début de saison mais je suis capable de beaucoup mieux…

Quand tu dis beaucoup mieux, tu attends quoi ? Plus de passes décisives, plus de buts…tu l’as fait en Italie.

En Italie, je ressors avec pas mal de buts. Je me projetais vers l’avant, je faisais des courses vers l’avant… Je faisais des passes décisives comme je marquais.

Mais pourquoi là… tu es un peu bridé, le coach te demande d’assurer plus l’équilibre ou tu as quand même beaucoup de libertés pour te projeter comme tu viens de le dire ?

On a de la liberté mais on doit faire la jonction. On sait qu’avec les latéraux hauts on doit être avec les défenseurs pour bloquer les contre attaques. Mais on doit aussi apporter de la créativité et lancer les actions avec du mouvement en provoquant les défenses adversaires. On est capables de le faire, c’est ce qu’il nous a manqué sur ce début de saison, comme je faisais en Italie.