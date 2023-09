"On a fait un bon recrutement": malgré un début de saison mitigé, Rennes rêve de Ligue des champions

7e du classement avec six points en quatre journées, le Stade Rennais réussit un début de saison poussif malgré son statut d'invaincu (une victoire, trois nuls). Pourtant, au terme d'un été actif entre recrutement précoce et prise de renseignements pour de grands noms, le club breton pense avoir réussi son mercato et bâti une équipe à la hauteur de ses ambitions de Ligue des Champions.

Rennes est-il plus fort que l'an dernier? Trois jours après la fin du mercato et après un triste 0-0 à Brest samedi, la question est posée. Pour la direction du club et Florian Maurice, il est trop tôt pour le dire mais le directeur technique du Stade Rennais se veut optimiste.

"On est convaincu qu'on a fait un bon recrutement et qu'on aura dans quelques semaines une équipe avec des joueurs à 100% très compétitifs pour faire une grande saison", explique-t-il.

Dans les faits, Rennes a perdu Hamari Traoré et Birger Meling en défense, remplacés par les jeunes du club Lorenz Assignon et Jeanuël Belocian. Au milieu, Lesley Ugochukwu, Lovro Majer et Flavien Tait sont ou vont partir (Tait devrait signer en Turquie à Samsunspor) remplacés par Nemanja Matic, Enzo Le Fée et le jeune suisse Fabian Rieder.

Enfin en attaque, Jérémy Doku, parti à Manchester City pour une somme record de 66 millions d'euros, est remplacé par Ludovic Blas. Dans ce bilan mercato peut se rajouter Martin Terrier dont le retour de sa grave blessure au genou est espéré après la trêve internationale. Un retour vécu comme une recrue par le club.

Pas de recrue en défense, une stratégie assumée

C'est sur la défense que convergent le plus les regards. En difficulté en ce début de saison, ils sont seulement sept défenseurs pour quatre postes et aucun d'entre eux n'a plus de 23 ans. Rennes a prospecté durant l'été, visant des joueurs d'expérience (Davinson Sanchez, Clement Lenglet, Nayef Aguerd, Romain Saiss...) mais uniquement en cas de départ, notamment d'Arthur Theate. Le Belge est resté, selon sa volonté assure t-on au club, et va même être prolongé d'un an dans quelques jours avec revalorisation salariale.

Dès lors, le Stade Rennais assume et assumera son choix visant à donner du temps aux jeunes formés au club. Suffisant dans une saison riche où la Coupe d'Europe va faire son retour dans un peu plus de 15 jours? Le doute est permis.

Le rêve Giroud aura duré 15 secondes

Durant ce mercato, le Stade Rennais a d'abord recruté très rapidement, avec les arrivées d'Enzo Le Fée et Ludovic Blas. Puis début août, la recrue star Nemanja Matic a débarqué en Bretagne. "Un joueur quasi inespéré" pour Rennes, comme le disait Bruno Genesio il y a quelques semaines.

Le club a aussi tenté sa chance sur d'autres grands noms, le premier étant Olivier Giroud. De quoi faire fantasmer les supporters, même si l'échange avec l'attaquant des Bleus a tourné court "en 15 secondes", un joueur de ce calibre étant inaccessible. De même pour Clément Lenglet et son salaire XXL ou pour l'ex-Rennais Nayef Aguerd, pourtant sensible à l'idée d'un retour mais avec un transfert estimé à 50 millions d'euros et un salaire de Premier League. Un temps évoquée, la rumeur Lukaku n'était, elle, qu'une simple rumeur d'agent, assure t-on dans l'entourage du club.

Si Rennes gagne en notoriété, attirer des cadors est une autre affaire avec le 6e budget et la 5e grille salariale de Ligue 1. Malgré une balance de transferts très largement dans le vert (140 millions d'euros de vente pour 60 millions d'achats estimés), le Stade Rennais a décidé de "ne pas empiler les joueurs". A raison ou à tort, l'avenir dira si l'objectif annoncé d'une place dans le top 4 pour accéder à la prochaine Ligue des Champions est atteignable ou non.