Arsenal: Bruno Fernandes se moque de Nicolas Pépé

Dans un entretien accordé à The Athletic, Bruno Fernandes n'a pas vraiment apprécié les critiques formulées à son égard. L'international portugais envoie même une petite pique à Nicolas Pépé, le joueur d'Arsenal.

Visiblement, Bruno Fernandes n'accepte pas les critiques. Souvent pointé du doigt depuis son arrivée à Manchester United en janvier 2020, notamment en raison de ses nombreuses colères, l'international portugais n'apprécie pas. Et pour se justifier, il compare sa situation à celle... de Nicolas Pépé, le joueur d'Arsenal.

"Il a eu quelques mauvais matchs et tout le monde disait: 'Il doit encore s'adapter'. Mais quand Bruno faisait un mauvais match, c'était simplement parce qu'il pestait ou qu'il ne se concentrait pas sur le jeu. Pour moi, c'était bien, parce que ça voulait dire que j'étais prêt et que c'était pour ça qu'ils en demandaient autant de ma part", a-t-il confié à The Athletic.

L'arrivée de Ronaldo n'est pas un frein pour ses performances

En retrait cette saison (un but et une passes décisive en huit matchs), après des débuts canons (29 buts et 19 passes décisives sur ses 53 premiers matchs), Bruno Fernandes sait que sa mauvaise passe n'a rien à voir avec le retour de Cristiano Ronaldo, à l'été 2021. "La plupart de mes passes décisives la saison dernière étaient pour lui, donc je ne pense pas. J'ai juste eu une mauvaise saison en terme de statistiques. Je ne pense pas qu'il s'agisse de Cristiano ou de moi-même. Avant qu'il n'arrive, je tirais aussi les penalties. J'ai eu deux occasions de tirer les penalties la saison dernière et j'ai raté les deux. Je ne peux donc pas reprocher à Cristiano d'avoir tiré des penalties, surtout quand il les marque", a poursuivi le Portugais, qui retrouve le quintuple Ballon d'Or en sélection cette semaine.

Deuxièmes de leur groupe de Ligue des nations derrière l'Espagne, les hommes de Fernando Santos affrontent la République tchèque samedi, avant de terminer la phase de groupes face à la Roja le 27 septembre. La Seleção entamera le Mondial face au Ghana (24 novembre), avant d'affronter l'Uruguay (le 28) et la Corée du Sud (2 décembre).