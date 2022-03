Chelsea: Tuchel s'emporte après une question sur Abramovich et la guerre en Ukraine

Thomas Tuchel s'est énervé ce mardi lors de sa conférence de presse à la veille du match de FA Cup entre Chelsea et Luton. L'entraîneur allemand des Blues n'a pas apprécié d'être interrogé questionné sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie et sur Roman Abramovich.

Capable de coups de sang mémorables sur le bord de touche du PSG ou à Chelsea, Thomas Tuchel s'est emporté ce mardi en conférence de presse. Interrogé à plusieurs reprises sur la situation géopolitique entre l'Ukraine et la Russie, le technicien allemand du club londonien a rappelé qu'il n'avait aucun pouvoir sur la situation mais que, forcément, il était inquiet par l'issue du conflit.

"On sait qu’il y a des choses plus importantes que le football mais les journalistes continuent de me poser des questions sur la guerre, a d'abord estimé Thomas Tuchel. Combien de fois dois-je dire que la guerre c’est horrible. C’est horrible. Il n’y a pas d’autre opinion possible à ce sujet."

Tuchel: "Pourquoi devrait-on être plus perturbés que d’autres ?"

Propriété de Roman Abramovich, proche du président Vladimir Poutine, Chelsea est concerné indirectement par ce conflit. Le patron des Blues a même été contraint de se mettre en retrait de la gestion du club londonien afin qu'il ne soit pas une victime des sanctions économiques contre lui. Un sujet qui touche Thomas Tuchel mais ne devrait pas être un sujet lors de ses passages devant les médias avant un match.

"Mais pourquoi devrait-on être plus perturbés que d’autres par cette question? Bien sûr que c’est là dehors et qu’il y a plus important que le football dehors, a encore pesté l''entraîneur allemand déjà bien agacé. Et cela ne changera jamais, il y a d’autres choses plus importantes que le sport. Et même s’il y a une distraction énorme et que nous sommes inquiets, nous devons essayer de créer une atmosphère afin de nous concentrer sur notre travail, notre passion, et être reconnaissants car nous sommes privilégiés de l’avoir."

Tuchel énervé par les questions sur la guerre

Quelques jours après la défaite de Chelsea contre Liverpool en finale de League Cup puis à la veille d'un huitième de finale de FA Cup, les questions posées à Thomas Tuchel auraient dû uniquement toucher le football selon lui. Relancé par un journaliste britannique au sujet de la guerre en Ukraine et les conséquences pour Chelsea le coach des Blues s’est emporté.

"Non, écoutez! Ecoutez, a coupé l’entraîneur allemand, passable énervé. Vous devez arrêter. Je ne suis pas un homme politique. Vous devez arrêter. Franchement, je ne peux que me répéter. Et je me sens même mal de me répéter car je n’ai jamais fait l’expérience de la guerre."

Et l'ex-entraîneur du PSG de poursuivre son coup de gueule destiné aux journalistes: "Rien que le fait d’en parler je me sens mal parce que je suis quelqu’un de particulièrement privilégié. Je suis assis ici devant vous en paix. Je fais du mieux que je peux mais vous devez arrêter de me poser ces questions. Je n’ai pas les réponses à ces questions."