Comment Erling Haaland est en train de plomber le tourisme de toute une région suédoise

Erling Haaland se retrouve involontairement à l'origine des problèmes touristiques d'une région en Suède. En raison des nombreuses erreurs sur l'orthographe du nom de famille de l'attaquant de Manchester City, la province de Halland peine en effet à exister sur internet, ce qui exaspère les autorités locales.

A seulement 22 ans, Erling Haaland continue d'empiler les buts avec sa nouvelle équipe de Manchester City. Déjà adoubé comme l'une des prochaines stars de la planète foot, le Norvégien suscite déjà l'admiration de nombreux fans à travers le monde. Mais pas sûr que le dénommé Jimmy Sandberg fasse partie de ces supporters du "Cyborg" des Skyblues. Et pour cause, ce Suédois est le directeur du tourisme de la région de Halland. Or, la popularité du joueur entraîne involontairement le déclin de sa province sur internet.

"HALLAND VS. HAALAND. Chers fans de football, nous avons un problème, a lancé le responsable local du tourisme dans une publication sur la plateforme LinkedIn. La popularité d'Erling Haaland, et une faute d'orthographe, noie notre bien-aimée région suédoise de Halland sur Internet."

Haaland invité au Halland

Captures d'écran à l'appui, Jimmy Sandberg a regretté de voir que toutes les fautes d'orthographe des internautes au moment d'écrire le nom du buteur norvégien nuisent à la visibilité de sa région. A la place de profiter des clichés de la province suédoise en écrivant "Halland" dans les moteurs de recherche, on tomberait sur des photos d'Erling Haaland.

Histoire d'éviter que les journalistes et les fans de foot continuent de se tromper sur l'ortographe de l'attaquant de Manchester City, le représentant du tourisme du Halland a même rédigé un petit guide linguistique pour corriger leur orthographe au moment de s'enthousiamer sur les réseaux sociaux.

"Si rien n’est fait, nous craignons que notre chère région ne devienne une Atlantide oubliée, un endroit connu uniquement dans les histoires et les écritures anciennes, a encore écrit Jimmy Sandberg dans son texte destiné au grand public. Nous aimerions aussi inviter Monsieur Haaland à venir vister le Halland. De nombreux Norvégiens viennent chaque année donc il se sentirait comme à la maison. Donc on se voit l'été prochain au Halland, Haaland?"

En attendant de savoir si le protégé de Pep Guardiola répondra favorablement à cette invitation, le Halland semble déjà sortir gagnant après cette saillie de Jimmy Sandberg. En plus d'avertir le public sur les erreurs d'orthographe à ne pas faire, la région suédoise s'est offert un joli coup de projecteur. Le Halland serait presque en train de devenir aussi efficace qu'Erling Halland. Pardon, Erling Haaland.