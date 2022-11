Cristiano Ronaldo et Manchester United, l’histoire d’un retour manqué

Ce mardi soir, en pleine Coupe du monde et quelques jours après l’interview explosive du Portugais, Manchester United a officialisé le départ de Cristiano Ronaldo. Le triste dénouement d’un retour chez les Red Devils qui avait tout de la belle histoire… mais qui s'est tranformé en tragédie en plusieurs actes.

L’histoire du retour de l’un des deux meilleurs joueurs du XXIe siècle dans un club qu’il a quitté en héros 12 ans plus tôt avait tout pour être belle. Ce mardi soir, elle vient de s’achever de la pire des manières.

En pleine Coupe du monde et quelques jours après l’interview explosive du Portugais, Manchester United a officialisé la résiliation de contrat de Cristiano Ronaldo avec "effet immédiat". Le dénouement d’un comeback complètement raté.

• Été 2021: les rumeurs Manchester City… et le retour à Manchester United

En août 2021, après trois saisons du côté de la Juventus Turin, CR7 fait son grand retour à Old Trafford. Douze ans après avoir quitté les Red Devils en héros juste après son premier Ballon d’Or, le Portugais revient dans le club qui l’a révélé aux yeux du monde entier. Sa signature pour deux saisons (plus une en option) a tout du come-back parfait. Mais elle est pourtant entachée d’une première petite polémique. Quelques jours avant de rejoindre les Red Devils, de nombreuses informations rapportaient des discussions avancées entre Ronaldo… et Manchester City, l’ennemi intime de Manchester United. "Ils me voulaient réellement. Mais finalement, j’ai refusé", a assuré le Portugais lors de son interview à Piers Morgan la semaine passée. De quoi susciter de l'étonnement à Manchester City, où il se dit que c'est plutôt le club qui a choisi de ne pas conclure positivement la négociation.

• Saison 2021-2022: seul au monde

Le 11 septembre 2021 contre Newcastle, plus de douze ans après son dernier match sous le maillot des Red Devils, Cristiano Ronaldo fête son retour à Old Trafford en inscrivant un doublé. Une rencontre qui va donner le ton d’une saison aussi réussie sur le plan personnel… que décevante d’un point de vue collectif. Individuellement, CR7 affiche un rendement extrêmement sérieux: 24 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues, dont six en Ligue des champions. Sauf que, dans le sillage de sa superstar, l’équipe ne parvient jamais à se mettre en route. Sixième de Premier League, les Red Devils échouent à se qualifier en Ligue des champions et quittent la plus prestigieuse des compétitions de clubs dès les 8es de finale contre l'Atlético de Madrid. Globalement, la première saison du retour de Ronaldo à Manchester United est en demi-teinte. Mais les fans des Red Devils sont encore loin de se douter de la bombe qui va exploser quelques semaines plus tard.

• Juillet 2022: le début du bras de fer

La nouvelle tombe le 2 juillet, au tout début de l’été: moins d’un an après son retour fracassant au club, Cristiano Ronaldo veut déjà aller voir ailleurs. Deux jours plus tard, le Portugais ne se présente pas au centre d’entraînement des Red Devils, officiellement pour "raisons personnelles". Mais personne n’est dupe. Derrière ce motif se cache une réelle volonté d’aller au bras de fer. Ronaldo souhaite quitter Manchester United pour évoluer dans une formation qualifiée en Ligue des champions. Chelsea, le Bayern, Naples, l’Atlético de Madrid… À en croire les rumeurs, les prétendants semblent être nombreux en plein cœur du mois de juillet. Sauf que, plus les semaines avancent, plus la liste se rétrécit. Les cadors européens cités comme éventuel point de chute ferment tour à tour la porte au quintuple Ballon d’or.

• Août 2022: le départ avorté

En août, malgré un retour sur les terrains en amical contre le Rayo Vallecano, qu’il a lui-même annoncé sobrement sur ses réseaux sociaux ("Dimanche, le roi joue") puis en Premier League, CR7 a toujours la tête ailleurs. Dans la dernière ligne droite du mercato, outre l’apparition du très remarqué #RonaldOM, les rumeurs les plus insistantes font état d’un retour au Sporting Portugal, d’un échange avec Osimhen pour atterrir au Napoli ou d’un départ pour l’Arabie Saoudite, qui serait prêt à lui offrir un véritable pont d’or. Il n’en est rien, Ronaldo reste finalement à Manchester.

• Septembre-octobre 2022: un statut de remplaçant et le clash avec ten Hag

Le nouveau coach des Mancuniens, Erik ten Hag, n’a pas vraiment l’intention de lui accorder de passe-droits. "Je dois être clinique et me demander ce qui est le mieux pour le club, pour l’équipe. Ce qui la fait progresser", indique le coach néerlandais à Sky Sports le 4 septembre. Résultat, comme en août, CR7 prend l’habitude de s’asseoir sur le banc en Premier League et doit attendre la Ligue Europa, en semaine, pour goûter aux joies d’une titularisation. Le 19 octobre, mécontent de rester sur le banc lors de la rencontre de Premier League entre Manchester United et Tottenham (2-0), Cristiano Ronaldo rentre même aux vestiaires avant la fin du match.

L'image d'un joueur adulé, modèle d'exemplarité et de professionnalisme, semble peu à peu s’effriter au gré de choix et d’attitudes contestables au crépuscule de sa carrière. Véritable légende jeu, parmi les premiers cités dans l'insoluble débat autour du GOAT, le Portugais devient un joueur presque indésirable au sein d'un club qui l'a jadis propulsé sur le toit du monde.

• Novembre 2022: l’interview explosive et la séparation

Dans une interview accordée à Piers Morgan sur Talk TV, Ronaldo se montre sans filtre sur ses derniers mois mancunien et sur le management d'Erik Ten Hag. "Je me suis senti trahi, raconte l'ancien joueur du Real Madrid. Je ne devrais peut-être pas dire ça mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. (...) Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi", poursuit-il dans une interview qui restera à jamais comme l'une de ses dernières apparitions publiques en tant que joueur de Manchester United.