"Cristiano Ronaldo ne fait pas partie des meilleurs joueurs du monde": Cassano s'attaque encore à CR7

Alors que Cristiano Ronaldo vient de devenir le buteur le plus prolifique de l’histoire avec 807 réalisations en carrière, Antonio Cassano a estimé que le quintuple Ballon d’or n'était pas un "génie" de l'histoire du football.

Antonio Cassano n’est pas du genre à céder à la dictature des statistiques, surtout quand ça peut lui permettre d’exprimer une opinion bien tranchée. Alors que Cristiano Ronaldo vient de devenir le meilleur buteur de l'histoire avec 807 réalisations en carrière, le sulfureux Italien a estimé que le quintuple Ballon d’or n’avait pas sa place au Panthéon du football.

"Je tire mon chapeau pour les 807 buts qu'il a marqués. Mais Cristiano Ronaldo ne fait pas partie des meilleurs joueurs du monde”, a estimé l’ancien attaquant du Real Madrid ou encore de l’Inter Milan sur la chaîne Twitch de l'ex-international italien Christian Vieri. "Est-il un grand buteur? Oui. Est-il un attaquant fort? Aussi. A-t-il remporté des titres? Oui. C'est un bon joueur, mais jouer un bon football, c'est différent. Zidane, Iniesta… Ils n'ont pas marqué la moitié des buts qu'il a inscrits, mais ce sont de vrais génies."

Un contentieux entre Cassano et Cristiano Ronaldo

“Les buts ne définissent pas un joueur. Iniesta n’a pas marqué 60 buts en carrière (97 en réalité, ndlr), Zidane n’a pas atteint la barre des 100 (153, ndlr)”, a poursuivi Cassano. En décembre dernier, toujours sur la chaîne Twitch de Vieri, l’ancien buteur avait raconté une anecdote au sujet du Portugais. Selon lui, l’ancien joueur du Real n’avait pas aimé une comparaison désavantageuse avec Ronaldo (le Brésilien).

"Cristiano m’a écrit sur WhatsApp pour demander plus de respect pour tout ce qu’il a gagné et tous les buts qu’il a marqués. Il m’a dit qu’il avait inscrit 750 buts et moi 150", avait alors raconté Cassano, qui va peut-être recevoir un autre petit message à la suite de cette nouvelle sortie.