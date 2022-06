L’ancien sélectionneur de l’Egypte charge Salah en estimant qu'il "n’a rien fait pour la sélection"

Sélectionneur de la sélection égyptienne entre 2004 et 2011, Hassan Shehata a taclé Mohamed Salah dans une interview donnée à la télévision égyptienne. Pour Shehata, l’ailier de Liverpool est un grand joueur mais n’en fait pas assez lorsqu’il joue avec l’Egypte.

Alors qu’il profite de ses vacances chez lui en Egypte après être passé proche d’un quadruplé historique avec Liverpool, Mohamed Salah a subi les foudres de l’ancien sélectionneur égyptien, Hassan Shehata. Victorieux de trois CAN d’affilée (2006, 2008 et 2010), l’ex-mentor des Pharaons regrette que Mohamed Salah n’ait jamais pu porter la sélection vers de nouveaux succès comme il a pu le faire avec les Reds. "Salah est un grand joueur, il a tant fait à l'étranger et c'est l'une des plus grandes stars du monde, embraye Shetata pour la télévision égyptienne Sada El-Balad. Mais il n'a rien fait pour l'équipe nationale égyptienne, il aurait dû faire plus."

Finaliste malheureux de la dernière CAN contre le Sénégal, l’Egypte a ensuite été ecartée de la course au Mondial par les coéquipiers de Sadio Mané. Défaits aux tirs au but lors du barrage, Mohamed Salah avait raté sa tentative avant que Mané ne délivre les Lions de la Teranga. Deux revers majeurs pour les Pharaons après avoir participé à l’édition 2018 de la Coupe du monde et toujours en disette depuis la dernière CAN remportée en 2010.

Après la déconvenue en barrage de Coupe du monde, l’ancien ailier de l’AS Rome avait jeté un doute quant à son avenir avec la sélection nationale en tenant des propos ambigus à ses coéquipiers dans le vestiaire: “Je suis honoré d'avoir joué avec vous et je suis très fier de jouer avec vous, que je sois avec vous ou non à l'avenir.”

Salah a connu plus de succès avec Liverpool cette saison où il a remporté la FA Cup et la Carabao Cup peu avant d’échouer à faire tomber Manchester City de son piédestal en championnat et de subir la loi des Madrilènes en finale de Ligue des champions le 28 mai dernier. En fin de contrat l’été prochain, Salah a enlevé le troisième trophée de meilleur buteur de Premier League de sa carrière après avoir planté 23 buts en 35 matchs. Cette exercice accompli lui a valu la reconnaisance de ses pairs, qui l'ont désigné meilleur joueur de la saison en Premier League.