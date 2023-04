Rachat de Manchester United: le Qatar et Ineos ont chacun fait une troisième offre

Deux candidats au rachat de Manchester United, le Qatar via le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani et le propriétaire du groupe Ineos Jim Ratcliffe, ont formulé une nouvelle offre pour le rachat de Manchester United. La date butoir était ce vendredi soir.

L’étau se resserre autour de la vente de Manchester United. Les deux principaux candidats, à savoir le Qatar et Ineos, ont déposé une nouvelle proposition pour le rachat du club, alors que la date limite pour formuler une offre finale était ce vendredi soir à 23h. Le premier aurait proposé plus de 5,7 milliards d’euros pour sa troisième offre, selon la presse anglaise. Cela consituerait un record mondial pour la vente d'un club de football.

Al Thani veut 100% du club, Ratcliffe seulement une partie

Le président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, souhaite pour rappel reprendre 100% du club mancunien détenu par les Glazer. Il aimerait également mettre en place un plan d’investissement supplémentaire en mettant la main à la poche dans le capital et les infrastructures de Manchester United. Sa troisième offre a été confirmée par l’AFP ce vendredi soir.

En ce qui concerne Ineos, son propriétaire Jim Ratcliffe a également soumis une troisième offre, pour initialement reprendre 69% du club, laissant le reste des parts à des investisseurs institutionnels, qui n’ont pas de deadline et pourront se positionner plus tard. Il aurait notamment proposé aux co-présidents Joel et Avram Glazer de rester au club, avec moins de 20% des parts.

Zilliacus hors-course

Un autre candidat annoncé a récemment jeté l'éponge. L'homme d'affaires finlandais Thomas Zilliacus avait déclaré qu’il n’améliorerait pas son offre, tout en dénonçant "une farce dont le but est de maximiser les profits des vendeurs au détriment de Manchester United". Il était entré dans la course lors du deuxième appel d’offres et avait renoncé à répondre au troisième, qui vient de prendre fin.