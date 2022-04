Liverpool-Manchester United en direct: Cristiano Ronaldo forfait après le décès de son fils

Bonjour et bienvenue pour ce match

Attention choc. C'est la plus grande rivalité du nord de l'Angleterre: Liverpool et Manchester united ne s'aiment pas et entre les deux clubs les plus titrés du royaume, la compétition est acharnée. Cetet saison, Liverpool joue le titre et Manchester united s'accroche à l'Europe. Pour els deux clubs, la défaite est interdite. En cas de victoire, Liverpool prendrait provisoirement la tête de la Premier League. Un match marqué par le drame personnel vécu par Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez, qui ont annoncé lundi soir la mort de leur fils.