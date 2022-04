Liverpool-Manchester United: Ronaldo absent après la mort de son fils nouveau-né

La superstar de Manchester United Cristiano Ronaldo sera absent à Anfield mardi soir (21h). L'attaquant portugais pleure la mort de son fils nouveau-né.

L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, endeuillé par le décès de son fils nouveau-né, ne prendra pas part au match de Manchester United contre Liverpool. Les Red Devils se déplacent sur le terrain des Reds dans le cadre de la 30e journée de Premier League, ce mardi à 21h.

La confirmation a été transmise par le club aux médias anglais. "La famille est plus importante que tout et Ronaldo soutient ses proches dans ce moment extrêmement difficile. En conséquence, nous pouvons confirmer qu'il ne participera pas au match contre Liverpool à Anfield mardi soir et nous soulignons la demande d'intimité de la famille", indique United.

"Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur"

La superstar du foot Cristiano Ronaldo, qui attendait des jumeaux avec sa compagne, a publié un message lundi sur Twitter pour annoncer la mort de l'un des deux nouveaux-nés. "C'est avec la plus profonde tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est mort", déclare l'attaquant portugais de Manchester United dans un message co-signé avec sa compagne, la mannequin espagnole d'origine argentine Georgina Rodriguez.

"Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur", ajoute le couple, qui avait annoncé en fin d'année dernière qu'il attendait des jumeaux. Le quintuple Ballon d'Or, âgé de 37 ans, était déjà père de quatre enfants, dont trois issus d'une gestation pour autrui avant sa rencontre avec Georgina Rodriguez.