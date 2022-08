Man United-Liverpool: Klopp veut les 3 points si le match est arrêté par les manifestations anti-Glazer

En conférence de presse ce samedi, Jurgen Klopp a demandé à ce que Liverpool récupère les trois points du match contre Manchester United lundi si jamais celui-ci doit être reporté en raison des manifestions des supporters mancuniens contre leurs propriétaires.

En conférence de presse ce samedi, Jurgen Klopp a demandé à ce que Liverpool obtienne les trois points si le match de lundi soir face à Manchester United est reporté en raison des protestations des supporters.

"Nous ne pouvons pas réorganiser le match"

Environ 10 000 supporters de Manchester United prévoient de défiler avant le coup d'envoi contre le propriétaire Joel Glazer, tout en craignant que des groupes dissidents tentent également d'envahir le terrain et de bloquer l'accès à Old Trafford. L'avant-dernier match United-Liverpool, le 10 avril, avait été annulé à la suite d'une grande manifestation qui avait donné lieu à des affrontements entre supporters et policiers, tandis que d'autres supporters avaient bloqué le bus de l'équipe.

A cette occasion, le match avait été reporté et Liverpool l'avait emporté 4-2, mais Klopp estime que son équipe ne devrait pas être contrainte d'organiser un nouveau match supplémentaire alors qu'elle ne serait pas responsable de l'annulation: "Nous n'avons rien à voir avec la situation si les supporters (de United) ne veulent pas que le match ait lieu. Nous ne pouvons pas réorganiser le match et essayer de l'insérer quelque part dans une période incroyablement chargée." Liverpool a déjà 25 matches à jouer avant la Coupe du monde en novembre.

"Nous allons aller à United, jouer le match et rentrer à la maison"

"Nous allons aller à United, jouer le match et rentrer à la maison, a déclaré le technicien allemand. Je n'ai aucune idée de ce qui pourrait se passer. Mais dans une situation comme celle-ci, c'est l'autre équipe qui doit prendre les points car elle n'y est pour rien. Nous nous sommes préparés pour le match."

Les dirigeants des différentes organisations de supporters de United, dont l'influent groupe 1958, communiquent sur WhatsApp pour éviter les problèmes de la saison dernière. Des milliers de personnes partiront du pub Tollgate, près d'Old Trafford, une heure avant le coup d'envoi, à 20 heures, pour se rendre à la célèbre statue Trinity, à l'extérieur du stade, où figurent les légendes du club, George Best, Denis Law et Sir Bobby Charlton.

United plus que jamais en crise

Les Glazers ont essayé d'apaiser les fans en entamant des négociations pour vendre une participation minoritaire dans le club et ils ont signé le milieu de terrain Casemiro du Real Madrid, après un début de saison désastreux qui les a vus être bon dernier de Premier League avec deux défaites contre Brighton (1-2) et Brentford (0-4).

Les propriétaires font l'objet d'une opposition généralisée, le club étant endetté de près de 500 millions de livres. Le milliardaire britannique Sir James Ratcliffe fait partie des personnes intéressées par le rachat de United en cas de vente.

"Nous avons tous nos problèmes"

Pour autant la situation des Red Devils ne préoccupe absolument pas Jürgen Klopp, qui s'amuse de voir son adversaire dépenser autant d'argent pour changer d'entraîneur régulièrement. Ten Hag est le sixième entraîneur embauché par Manchester United depuis que Klopp a rejoint Liverpool, après Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer et les intérimaires Michael Carrick et Ralf Rangnick.

"Imaginez l'argent que Liverpool a économisé en ne payant pas tous ces managers - j'aurais dû le dire quand j'ai signé mon dernier contrat !", rigole-t-il avant de tacler gentiment l'actuel pensionnaire du banc mancunien: "Il n'est pas nécessaire d'éprouver de la sympathie pour Ten Hag. S'il s'agit de problèmes de football, nous avons des problèmes. (...) Le monde du football est une mer de requins. Si j'éprouve de la sympathie, cela ne les aidera pas et ne leur nuira pas. Nous avons tous nos problèmes et c'est tout."